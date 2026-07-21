تغییر مقصد حسینی از شیراز به قائمشهر

به گزارش ایلنا، باشگاه نساجی مازندران که به‌تازگی پس از یک مسیر پرفراز و نشیب از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرده است، اکنون در آستانه آغاز یک فصل جدید قرار دارد. پس از جشن قهرمانی در ورزشگاه شهید وطنی و تنها چند روز پس از پایان رقابت‌های فصل گذشته، اعلام پایان همکاری رضا عنایتی با این باشگاه، مسیر مدیریت نساجی را برای انتخاب جانشین، هموار کرد.

در این میان، مدیریت نساجی با تمرکز بر جذب مربیانی که تجربه حضور در سطح اول را دارند، سرانجام به سمت سید مجتبی حسینی متمایل شد. حسینی که سه سال اخیر را در آلومینیوم اراک سپری کرده بود، پس از توافق برای فسخ قرارداد با باشگاه اراک، اکنون راهی قائم‌شهر می‌شود. این انتقال یادآور انتقال سید مهدی رحمتی از اراک به نساجی در سال‌های گذشته است که نشان از الگوی انتخاب مربیان این باشگاه دارد.

سید مجتبی حسینی با سابقه هدایت تیم‌هایی نظیر پیکان، ذوب‌آهن و نفت مسجدسلیمان، قرار است ماموریت حفظ جایگاه نساجی در لیگ برتر را بر عهده بگیرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، مذاکرات طرفین به نتیجه مثبت رسیده و انتظار می‌رود طی ساعات آتی، قرارداد رسمی وی با باشگاه نساجی مازندران امضا و رسماً اعلام شود.

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