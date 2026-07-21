بازیکن جدید استقلال از اراک رسید
بهرام گودرزی، مدافع ۲۱ ساله فصل گذشته تیم آلومینیوم اراک، با امضای قراردادی پنج ساله به جمع بازیکنان استقلال پیوست.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در ادامه روند آمادهسازی تیم برای رقابتهای فصل آتی، صبح امروز میزبان یکی از پدیدههای جوان لیگ برتر بود. بهرام گودرزی، مدافع ۲۱ سالهای که در فصل گذشته عملکرد قابلتوجهی در تیم آلومینیوم اراک داشت، با حضور در محل باشگاه و طی نشستی با دکتر علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره استقلال، برای پیوستن به این تیم به توافق نهایی رسید.
بر اساس این توافق، گودرزی قرارداد خود را به مدت پنج فصل با آبیهای پایتخت امضا کرد تا یکی از گزینههای بلندمدت باشگاه برای تقویت ساختار دفاعی باشد. این بازیکن که قابلیت بازی در هر دو سمت خط دفاعی را دارد، با تأیید کادر فنی و بررسیهای کمیته فنی جذب شده است. طبق اعلام باشگاه، ثبت نهایی قرارداد و حضور او در تمرینات گروهی، منوط به باز شدن رسمی پنجره نقلوانتقالات خواهد بود.