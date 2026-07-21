خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویترین افتخارات باورنکردنی در ۱۹ سالگی

پدیده بارسا در مسیر اسطوره‌شدن

پدیده بارسا در مسیر اسطوره‌شدن
کد خبر : 1816622
لینک کوتاه کپی شد.

لامین یامال با فتح جام جهانی در ۱۹ سالگی، چهارمین قهرمان جوان تاریخ این تورنمنت نام گرفت تا ویترین افتخاراتش با بارسلونا و تیم ملی اسپانیا در این سن پایین، شبیه به کارنامه یک اسطوره در انتهای دوران فوتبالی‌اش باشد.

به گزارش ورزش سه، لامین یامال، پدیده بی‌چون‌وچرای دنیای فوتبال، در حالی ۱۹ سالگی خود را سپری می‌کند که ویترین افتخاراتش هوش از سر هر بیننده‌ای می‌برد. این ستاره جوان با بالای سر بردن جام جهانی، نام خود را به عنوان چهارمین بازیکن جوان تاریخ که به این افتخار بزرگ دست یافته، ثبت کرد؛ رکوردی که پیش از او تنها در اختیار بزرگانی چون پله (۱۷ سال)، رونالدو نازاریو (۱۷ سال) و جوزپه برگومی (۱۸ سال) بوده است.

درخشش خیره‌کننده یامال تنها به عرصه ملی محدود نمی‌شود؛ او در ترکیب بارسلونا نیز از همان بدو ورود به تیم اصلی، نقش مهره کلیدی و اصلی آبی‌اناری‌ها را ایفا کرده است. او با حرکات ویرانگر، تکنیک ناب و تأثیرگذاری مستقیم روی گل‌های بارسا، موتور محرک خط حمله‌ای بود که عناوین مختلف داخلی و اروپایی را برای کاتالان‌ها به ارمغان آورد.

پدیده بارسا در مسیر اسطوره‌شدن

نگاهی به تالار افتخارات این پدیده ۱۹ ساله، ابعاد عظمت عملکرد او را به خوبی نشان می‌دهد:

  • قهرمانی در جام جهانی
  • قهرمانی در جام ملت‌های اروپا (یورو)
  • قهرمانی در لالیگا
  • قهرمانی در کوپا دل‌ری (جام حذفی اسپانیا)
  • قهرمانی در سوپرجام اسپانیا

ترکیب این عناوین سنگین و ارزشمند برای بازیکنی که هنوز در ابتدای راه حرفه‌ای خود قرار دارد، نشان می‌دهد که دنیای فوتبال با یک پدیده استثنایی و بی‌تکرار روبه‌رو شده که آماده است تمام رکوردهای تاریخ را جابه‌جا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل