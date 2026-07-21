ویترین افتخارات باورنکردنی در ۱۹ سالگی
پدیده بارسا در مسیر اسطورهشدن
لامین یامال با فتح جام جهانی در ۱۹ سالگی، چهارمین قهرمان جوان تاریخ این تورنمنت نام گرفت تا ویترین افتخاراتش با بارسلونا و تیم ملی اسپانیا در این سن پایین، شبیه به کارنامه یک اسطوره در انتهای دوران فوتبالیاش باشد.
به گزارش ورزش سه، لامین یامال، پدیده بیچونوچرای دنیای فوتبال، در حالی ۱۹ سالگی خود را سپری میکند که ویترین افتخاراتش هوش از سر هر بینندهای میبرد. این ستاره جوان با بالای سر بردن جام جهانی، نام خود را به عنوان چهارمین بازیکن جوان تاریخ که به این افتخار بزرگ دست یافته، ثبت کرد؛ رکوردی که پیش از او تنها در اختیار بزرگانی چون پله (۱۷ سال)، رونالدو نازاریو (۱۷ سال) و جوزپه برگومی (۱۸ سال) بوده است.
درخشش خیرهکننده یامال تنها به عرصه ملی محدود نمیشود؛ او در ترکیب بارسلونا نیز از همان بدو ورود به تیم اصلی، نقش مهره کلیدی و اصلی آبیاناریها را ایفا کرده است. او با حرکات ویرانگر، تکنیک ناب و تأثیرگذاری مستقیم روی گلهای بارسا، موتور محرک خط حملهای بود که عناوین مختلف داخلی و اروپایی را برای کاتالانها به ارمغان آورد.
نگاهی به تالار افتخارات این پدیده ۱۹ ساله، ابعاد عظمت عملکرد او را به خوبی نشان میدهد:
- قهرمانی در جام جهانی
- قهرمانی در جام ملتهای اروپا (یورو)
- قهرمانی در لالیگا
- قهرمانی در کوپا دلری (جام حذفی اسپانیا)
- قهرمانی در سوپرجام اسپانیا
ترکیب این عناوین سنگین و ارزشمند برای بازیکنی که هنوز در ابتدای راه حرفهای خود قرار دارد، نشان میدهد که دنیای فوتبال با یک پدیده استثنایی و بیتکرار روبهرو شده که آماده است تمام رکوردهای تاریخ را جابهجا کند.