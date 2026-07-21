قرارداد کوشکی با استقلال تمدید شد

به گزارش ایلنا، کوشکی که در فصل اخیر با ارائه بازی‌های تأثیرگذار در ترکیب استقلال عملکرد مثبتی از خود بر جای گذاشته بود، پس از برگزاری نشست با دکتر علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره، برای تداوم حضور در این تیم به توافق دست یافت.

این تصمیم بر اساس ارزیابی کادر فنی و در جهت حفظ مهره‌های کلیدی برای فصل آتی اتخاذ شده است.

در همین راستا، مدیریت باشگاه استقلال در حال پیشبرد مذاکرات با سایر بازیکنان مورد نظر است تا ضمن حفظ ثبات در شاکله اصلی تیم، برنامه‌های آماده‌سازی خود را دنبال کند.

بر اساس اعلام روابط عمومی باشگاه، اخبار رسمی پیرامون لیست ورودی و تمدید قراردادها تنها از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی باشگاه منتشر خواهد شد.

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