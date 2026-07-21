پایان یک عصر
خداحافظی غیررسمی سهگانه افسانهای با جام جهانی
برای نخستین بار پس از نزدیک به دو دهه، جام جهانی آینده احتمالاً بدون حضور لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و نیمار برگزار میشود؛ سه فوقستارهای که یک عصر از تاریخ فوتبال را تعریف کردند.
به گزارش ایلنا، با پایان یافتن جام جهانی 2026، فوتبال جهان در آستانه ورود به دورهای جدید و بیسابقه قرار گرفته است. پس از نزدیک به ۲۰ سال درخشش مداوم، به نظر میرسد لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و نیمار جونیور آخرین حضور خود در جام جهانی را تجربه کردهاند.
این سه ستاره بزرگ که هویت و جریان یک نسل از فوتبال را شکل دادند، با شکستن بیشمار رکورد تاریخی و خلق فراموشنشدنیترین لحظات در بزرگترین تورنمنت ورزشی جهان، نام خود را برای همیشه در تاریخ ثبت کردند.
اگرچه حضور آنها در دورههای بعدی دور از انتظار است، اما میراث و جاودانگیشان تا ابد بر مستطیل سبز باقی خواهد ماند.