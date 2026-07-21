خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان یک عصر

خداحافظی غیررسمی سه‌گانه افسانه‌ای با جام جهانی

خداحافظی غیررسمی سه‌گانه افسانه‌ای با جام جهانی
کد خبر : 1816601
لینک کوتاه کپی شد.

برای نخستین بار پس از نزدیک به دو دهه، جام جهانی آینده احتمالاً بدون حضور لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و نیمار برگزار می‌شود؛ سه فوق‌ستاره‌ای که یک عصر از تاریخ فوتبال را تعریف کردند.

به گزارش ایلنا، با پایان یافتن جام جهانی 2026، فوتبال جهان در آستانه ورود به دوره‌ای جدید و بی‌سابقه قرار گرفته است. پس از نزدیک به ۲۰ سال درخشش مداوم، به نظر می‌رسد لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و نیمار جونیور آخرین حضور خود در جام جهانی را تجربه کرده‌اند.

خداحافظی غیررسمی سه‌گانه افسانه‌ای با جام جهانی

این سه ستاره بزرگ که هویت و جریان یک نسل از فوتبال را شکل دادند، با شکستن بی‌شمار رکورد تاریخی و خلق فراموش‌نشدنی‌ترین لحظات در بزرگ‌ترین تورنمنت ورزشی جهان، نام خود را برای همیشه در تاریخ ثبت کردند.

اگرچه حضور آن‌ها در دوره‌های بعدی دور از انتظار است، اما میراث و جاودانگی‌شان تا ابد بر مستطیل سبز باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل