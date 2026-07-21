به گزارش ایلنا، با پایان یافتن جام جهانی 2026، فوتبال جهان در آستانه ورود به دوره‌ای جدید و بی‌سابقه قرار گرفته است. پس از نزدیک به ۲۰ سال درخشش مداوم، به نظر می‌رسد لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و نیمار جونیور آخرین حضور خود در جام جهانی را تجربه کرده‌اند.

این سه ستاره بزرگ که هویت و جریان یک نسل از فوتبال را شکل دادند، با شکستن بی‌شمار رکورد تاریخی و خلق فراموش‌نشدنی‌ترین لحظات در بزرگ‌ترین تورنمنت ورزشی جهان، نام خود را برای همیشه در تاریخ ثبت کردند.

اگرچه حضور آن‌ها در دوره‌های بعدی دور از انتظار است، اما میراث و جاودانگی‌شان تا ابد بر مستطیل سبز باقی خواهد ماند.

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