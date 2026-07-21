غم و اندوه در فوتبال انگلیس برای فقدان کوین کیگان

به گزارش ایلنا، کیگان، مهاجم و سرمربی اسطوره‌ای سابق تیم ملی انگلیس، پس از مبارزه با بیماری سرطان در سن ۷۵ سالگی درگذشت. خانواده او روز دوشنبه این خبر را تایید کردند تا موجی از ادای احترام از سراسر دنیای ورزش برای مردی که یک عصر از فوتبال انگلیس را تعریف کرده بود، شکل بگیرد. تشخیص این بیماری اولین بار در ماه ژوئن علنی شد و خانواده‌اش افشا کردند که کیگان در حال مبارزه با مرحله چهارم سرطان است. این اتفاق پس از بستری شدن او در بیمارستان در ماه ژانویه رخ داد؛ زمانی که او تحت معاینه و ارزیابی برای علائم مداوم شکمی قرار گرفته بود.

«او قلب تپنده سنت جیمز پارک بود»

باشگاه نیوکاسل یونایتد، جایی که کیگان هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی به مقام اسطوره‌ای دست یافت، در رأس ادای احترام به مردی قرار گرفت که او را «قلب تپنده» باشگاه نامیدند. کلاغ‌ها در بیانیه‌ای رسمی و تاثربرانگیز تاکید کردند: «کوین چیزی فراتر از یک فوتبالیست و سرمربی اسطوره‌ای بود. او برای نسل‌هایی از هواداران، قلب تپنده نیوکاسل یونایتد بود. تاثیر کوین با تعداد بازی‌ها یا نتایج سنجیده نخواهد شد.» آلن شیرر، کسی که کیگان او را با قیمتی رکوردشکن در جهان به سنت جیمز پارک آورد، پیامی جانسوز در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت. او گفت: «قهرمان من. سرمربی من. دوست من. راحت بخواب، رئیس.»

سوگواری آنفیلد برای نماد بزرگ

باشگاه لیورپول، تیمی که کیگان در آن سه عنوان قهرمانی لیگ و یک جام باشگاه‌های اروپا را به دست آورد، نیز اندوه عمیق خود را ابراز کرد. قرمزها با یادآوری دوران شش ساله حضور او در آنفیلد اظهار داشتند که روح شکست‌ناپذیر و مشارکت فوق‌العاده کیگان برای همیشه در تاریخ ما حک خواهد شد. جیمی کرگر، مدافع سابق لیورپول با بازتاب این احساسات، کیگان را به عنوان «یکی از بزرگ‌ترین بازیکنانی که این کشور تا به حال به خود دیده است» توصیف کرد و ویترین افتخارات، گل‌ها و دو جایزه توپی طلای او را گواهی بر این دانست که او «غول مطلق فوتبال انگلیس» بود. کرگر افزود که کیگان «یکی از مهم‌ترین مردان در شکل‌گیری لیورپولِ امروز بود.»

میراثی بی‌بدیل در مستطیل سبز

به عنوان یک بازیکن، ویترین افتخارات کیگان گواهی بر عظمت او بود. در طول دوران حضورش در لیورپول بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۷، او علاوه بر موفقیت‌های داخلی و اروپایی، جام حذفی و دو جام یوفا را به دست آورد. او سپس به هامبورگ منتقل شد؛ جایی که به یک فوق‌ستاره جهانی تبدیل گردید و جام قهرمانی بوندسلیگا را بالای سر برد.

در عرصه بین‌المللی، کیگان ۶۳ بازی ملی برای انگلیس انجام داد و ۲۱ گل به ثمر رساند. او با شایستگی کاپیتانی کشورش را بر عهده داشت و در نهایت در سال ۱۹۹۹ هدایت تیم ملی را به عنوان سرمربی به دست گرفت. اگرچه دوران مربیگری او در جمع سه شیرها پس از شکست برابر آلمان در سال ۲۰۰۰ به پایان رسید، اما تعهد و تعصب او به تیم ملی هرگز زیر سوال نرفت.

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