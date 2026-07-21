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فخرفروشی اینیاکی برای معجزه برادرش

ستاره لالیگا از غرور بی‌حد پس از فتح جهان گفت

ستاره لالیگا از غرور بی‌حد پس از فتح جهان گفت
کد خبر : 1816526
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اینیاکی ویلیامز پس از درخشش و تعویض طلایی برادرش نیکو در فینال جام جهانی مقابل آرژانتین، با انتشار پیامی احساسی در شبکه‌های اجتماعی از رسیدن او به قله فوتبال جهان تمجید کرد.

به گزارش ایلنا، در نمایشی دلگرم‌کننده از عشق برادرانه، اینیاکی ویلیامز دستیابی برادر کوچک‌ترش نیکو به قله موفقیت در دنیای فوتبال را تبریک گفت. پس از پیروزی دراماتیک اسپانیا برابر آرژانتین در فینال جام جهانی، این ملی‌پوش غنایی بر تاثیر عمیق نیکو بر میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تاکید کرد.

فراتر از جام‌ها و جشن‌ها، اینیاکی روی وزن نمادین این دستاورد برای کسانی تمرکز کرد که از پیشینه‌های مشابهی می‌آیند. برادر بزرگ‌تر خانواده ویلیامز پس از دیدن اینکه هم‌تیمی‌اش در اتلتیک بیلبائو از روی نیمکت وارد زمین شد و پاس گل پیروزی‌بخش را در دیدار نهایی روز یکشنبه داد، متنی احساسی و ادای احترامی پرشور را در شبکه‌های اجتماعی برای بزرگداشت این مناسبت به نگارش درآورد. او تاکید کرد که این پیروزی تنها یک نقطه عطف ورزشی نبود، بلکه یک پیروزی بزرگ برای جامعه مهاجران محسوب می‌شود.

ستاره لالیگا از غرور بی‌حد پس از فتح جهان گفت

پیام پرمعنای برادر بزرگتر

این مهاجم بلافاصله اشاره کرد که موفقیت نیکو به عنوان پرچمی از امید برای بسیاری از خانواده‌هایی عمل می‌کند که با چالش‌های مشابهی روبرو شده‌اند. ویلیامز در نیمه اول وقت‌های اضافه تصور می‌کرد خودش گلی به ثمر رسانده پیش از آنکه این گل به شکلی جنجالی مردود اعلام شود، اما در نهایت توپ را به شکلی زیبا در مسیر فرآن تورس قرار داد تا گل قهرمانی به ثمر برسد.

اینیاکی در اینستاگرام نوشت: «برادر، تو جام جهانی را بردی. تو تاریخ‌سازی کردی. اما جدا از جام، برای این از تو ممنونم: تو باعث شدی میلیون‌ها مهاجم مانند پدر و مادرمان افتخار کنند که فرزندان آینده‌شان شاید روزی بتوانند آنچه را که تو تجربه کردی تجربه کنند، و باعث شدی میلیون‌ها اسپانیایی با داستان ما ابراز همدردی کنند؛ داستانی که فقط متعلق به ما نیست، بلکه داستان همه کسانی است که همه‌چیز را برای آینده‌ای بهتر پشت سر می‌گذارند. چون تو به قله موفقیت رسیدی و نشان دادی که با کار سخت و فداکاری، همه‌چیز ممکن است.»

ستاره لالیگا از غرور بی‌حد پس از فتح جهان گفت

ادای احترام احساسی

پیام به اشتراک گذاشته شده توسط اینیاکی سرشار از تمجید بود و احساسات خالصانه دیدن موفقیت یک عضو خانواده در بالاترین سطح ممکن را به تصویر می‌کشید. متن کامل این پیام احساسی بدین شرح است: «برادر، تو جام جهانی را بردی. تو تاریخ‌سازی کردی. امروز، جهان تو را حتی بیشتر از قبل شناخت و تو نام ما را برای همیشه و تا ابد در تاریخ حک کردی. من تو را تحسین می‌کنم. دوستت دارم. قهرمان جهان.»

ستاره لالیگا از غرور بی‌حد پس از فتح جهان گفت

میراثی فراتر از مستطیل سبز

نقش نیکو در فینال، نقطه اوج تورنمنتی بود که در آن ثابت کرد دارایی و مهره‌ای حیاتی برای تیم ملی اسپانیا است. در حالی که اینیاکی در عرصه بین‌المللی نماینده غنا است، غرور او از موفقیت اسپانیا از طریق برادرش، نقطه تمرکز اصلی جشن‌هایش باقی ماند.

در شرایطی که اسپانیا دومین ستاره خود را جشن می‌گیرد، مشارکت بازیکنانی مانند نیکو نشان‌دهنده تغییرات دموگرافیک و آینده‌ای فراگیرتر برای تیم ملی است. برای اینیاکی، دیدن بالا بردن جام توسط برادرش، صحه‌گذاری نهایی بر فداکاری‌های والدینشان و تلاش‌های دسته‌جمعی آن‌ها در بیلبائو است.

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