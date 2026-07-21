میلاد محمدی به مکسلاین بلاروس پیوست
ستاره ۳ جام جهانی و مدافع سابق پرسپولیس لژیونر شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه «مکس لاین» (Maxline) با لحنی هیجانانگیز از خریدی بزرگ و غیرمنتظره رونمایی کرد.
«صبح روز جدید از هفته رقابتهای اروپایی بهخیر زرد و سبزپوشان! جام جهانی تازه به پایان رسیده، اما برای باشگاه مکسلاین، فوتبال تازه شروع شده است؛ چرا که امروز مدافع تیم ملی ایران با تجربه حضور در ۳ دوره جام جهانی، کابوس دیبروینه و صلاح، یعنی «میلاد محمدی» رسماً به جمع ما میپیوندد. به خانواده مکسلاین خوش آمدی!️
خلاصهای از شناسه و شناسنامه فنی خرید جدیدمان:
تاریخ تولد: ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۳ (۳۲ ساله)
محل تولد: تهران
پست تخصصی: دفاع چپ
قد: ۱.۷۵ متر
کارنامه باشگاهی:
راهآهن: ۴۸ بازی | ۱ گل | ۱ پاس گل
آخمت گروزنی: ۸۲ بازی | ۳ گل | ۶ پاس گل
جنت: ۶۵ بازی | ۲ گل | ۷ پاس گل
آاکآتن: ۵۶ بازی | ۱ گل | ۳ پاس گل
آدانا دمیرسپور: ۱۵ بازی
پرسپولیس: ۵۷ بازی | ۸ پاس گل
افتخارات و سوابق ملی:
۷۸ بازی ملی برای تیم ملی فوتبال ایران
حضور در ۳ دوره جام جهانی با پیراهن ایران
قهرمان لیگ برتر و جام حذفی یونان در سال ۲۰۲۳
بیایید به «شاهزاده پارسی» جدیدمان خوشآمد بگوییم!»