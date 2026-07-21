به گزارش ایلنا، باشگاه «مکس‌ لاین» (Maxline) با لحنی هیجان‌انگیز از خریدی بزرگ و غیرمنتظره رونمایی کرد.

«صبح روز جدید از هفته رقابت‌های اروپایی به‌خیر زرد و سبزپوشان! جام جهانی تازه به پایان رسیده، اما برای باشگاه مکس‌لاین، فوتبال تازه شروع شده است؛ چرا که امروز مدافع تیم ملی ایران با تجربه حضور در ۳ دوره جام جهانی، کابوس دی‌بروینه و صلاح، یعنی «میلاد محمدی» رسماً به جمع ما می‌پیوندد. به خانواده مکسلاین خوش آمدی!️

خلاصه‌ای از شناسه و شناسنامه فنی خرید جدیدمان:

تاریخ تولد: ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۳ (۳۲ ساله)

محل تولد: تهران

پست تخصصی: دفاع چپ

قد: ۱.۷۵ متر

کارنامه باشگاهی:

راه‌آهن: ۴۸ بازی | ۱ گل | ۱ پاس گل

آخمت گروزنی: ۸۲ بازی | ۳ گل | ۶ پاس گل

جنت: ۶۵ بازی | ۲ گل | ۷ پاس گل

آاک‌آتن: ۵۶ بازی | ۱ گل | ۳ پاس گل

آدانا دمیرسپور: ۱۵ بازی

پرسپولیس: ۵۷ بازی | ۸ پاس گل

افتخارات و سوابق ملی:

۷۸ بازی ملی برای تیم ملی فوتبال ایران

حضور در ۳ دوره جام جهانی با پیراهن ایران

قهرمان لیگ برتر و جام حذفی یونان در سال ۲۰۲۳

بیایید به «شاهزاده پارسی» جدیدمان خوش‌آمد بگوییم!»

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