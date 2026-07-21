نقشه معاوضه بزرگ برای جانشینی ویکاریو

به گزارش ایلنا، فضای داخل باشگاه در ورزشگاه دیه‌گو آرماندو مارادونا پس از جدایی آنتونیو کونته و انتصاب ماسیمیلیانو آلگری به عنوان سرمربی، به سرعت در حال تغییر است. سرمربی جدید از همین حالا در حال ارزیابی گزینه‌های خود در درون دروازه است؛ تصمیمی که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای ترکیب فعلی این باشگاه داشته باشد. انتظار می‌رود تحت هدایت و نظارت سختگیرانه آلگری، وضعیت سنگربانان دچار بازنگری تاکتیکی شود و الکس مرِت احتمالاً به عنوان دروازه‌بان اول به ترکیب اصلی بازگردد.

این تغییر فلسفه، بلافاصله آینده وانیا میلینکوویچ-ساویچ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این ملی‌پوش صربستانی که تنها یک سال پیش با مبلغی حدود ۲۲ میلیون یورو به خدمت گرفته شده بود، اکنون به نظر می‌رسد در حاشیه برنامه‌های این باشگاه قرار گرفته است.

سناریوی معاوضه بزرگ ویکاریو و میلینکوویچ-ساویچ

طبق گزارش رسانه Rai، احتمال جذاب جدیدی در قالب یک معامله معاوضه مستقیم میان ناپولی و تاتنهام مطرح شده است. تیم ایتالیایی تمایل شدیدی دارد تا ویکاریو که مدتی است اخبار خروجش از شمال لندن به گوش می‌رسد را جذب کند. انتظار می‌رود با ادامه مذاکرات میان دو باشگاه، امکان‌پذیر بودن این عملیات در روزهای آینده روشن‌تر شود.

در صورت نهایی شدن این معامله، میلینکوویچ-ساویچ راهی لندن خواهد شد تا زیر نظر روبرتو دی‌زربی کار کند، در حالی که ویکاریو مسیر معکوس را به سمت ناپل طی خواهد کرد تا به پروژه بازسازی آلگری ملحق شود؛ معاوضه‌ای که می‌تواند دو بحران جداگانه در خط دروازه را تنها با یک ضربه حل‌وفصل کند.

کارنامه ویکاریو زیر ذره‌بین تاتنهام

ویکاریو از زمان ورودش به تاتنهام، ۱۱۷ بار در تمامی رقابت‌ها برای این تیم به میدان رفته که در این مدت ۲۹ بار دروازه خود را بسته نگه داشته و ۱۷۰ گل نیز دریافت کرده است. این دروازه‌بان ایتالیایی خود را به عنوان یک مهره کلیدی در این باشگاه تثبیت کرد و نقش پررنگی در قهرمانی فصل گذشته اسپرز در لیگ اروپا ایفا نمود، اگرچه گمانه‌زنی‌ها درباره آینده بلندمدت او در شمال لندن طی ماه‌های اخیر همچنان رو به افزایش بوده است.

خرید صد میلیونی برای فرار از بحران

تاتنهام فصل گذشته به زحمت از سقوط گریخت و پس از نبردی نفس‌گیر برای فرار از منطقه خطر، برای دومین فصل متوالی در رتبه هفدهم لیگ برتر قرار گرفت؛ نتایجی که در نهایت راه را برای بازسازی جاه‌طلبانه این تیم زیر نظر دزربی هموار کرد. از آن زمان، این باشگاه در زمره فعال‌ترین تیم‌ها در بازار نقل‌وانتقالات لیگ برتر بوده و به سرعت برای تقویت تمام خطوط اقدام کرده تا فاصله خود را با تیم‌های بالای جدول کاهش دهد.

اسپرز پیش از این ژان پل فن‌هکه را از برایتون به خدمت گرفته و مارکوس سنسی از بورنموث و اندی رابرتسون از لیورپول را به عنوان بازیکن آزاد جذب کرده است، در حالی که مارتین دوبراوکا نیز از برنلی آمد تا با آنتونین کینسکی رقابت کند. پروژه بازسازی در خط هافبک نیز ادامه یافت و ماتئوس فرناندز با ۸۵ میلیون پوند از وست‌هام جذب شد، پیش از آنکه این رقم با خرید 100 میلیونی و رکوردشکن ساندرو تونالی از نیوکاسل کاملاً شکسته شود تا ابعاد جاه‌طلبی‌های دی‌زربی برای فصل پیش رو مشخص شود.

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