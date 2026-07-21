به گزارش ایلنا، جمعه گذشته گیل مارین به طور قطعی پیشنهاد بارسلونا برای جذب خولیان آلوارز را رد کرد؛ بازیکنی که ساز جدایی از اتلتیکو مادرید را کوک کرده است. مارین تاکید کرد: «پول ما نامحدود نیست. ما خولیان را به قیمت ۱۰۰، ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیون یورو نخواهیم فروخت.»

ساعاتی بعد، رئیس باشگاه بارسلونا در گفتگو با رادیو کاتالونیا از نیویورک پاسخ داد: «تمام آنچه می‌دانم این است که ما یک پیشنهاد دادیم و تمام. در یک نقطه زمانی اعلام خواهیم کرد که این پیشنهاد دیگر معتبر نیست و آن زمان پایان ماه ژوئیه خواهد بود.» به عبارت دیگر، ظرف دو هفته آینده، مگر اینکه تغییرات بزرگی رخ دهد، باشگاه بلوگرانا باید گزینه‌های جایگزینی را که مدیریت ورزشی برنامه‌ریزی کرده بود فعال کند.

مدیران ورزشی بارسلونا چند گزینه روی میز دارند. پروفایل‌های متفاوتی وجود دارد، از مهاجمان باتجربه گرفته تا استعدادهای جوان و آینده‌دار، اما آنچه مشخص است این است که هر کسی بیاید با وظیفه دشوار جانشینی رابرت لواندوفسکی روبرو خواهد شد و به کیفیت و ذهنیت لازم برای تحمل تمام فشارها نیاز دارد.

یکی از گزینه‌ها ژائوپدرو است. اگرچه کارلو آنچلوتی او را در فهرست برزیل برای جام جهانی قرار نداد، اما این بازیکن چلسی مورد توجه شدید دکو قرار دارد که اذعان کرده او را به خوبی می‌شناسد. او می‌تواند به عنوان مهاجم نوک یا مهاجم دوم بازی کند. او جوان است (۲۴ ساله) و این فصل ۲۰ گل در ۵۰ بازی رسمی برای باشگاه لندنی به ثمر رسانده است. مشکل بزرگ این است که چلسی او را با قیمتی حدود ۸۰ میلیون یورو خریداری کرده و نیازی به فروش ندارد. اگر آن‌ها بازیکن را غیرقابل‌ فروش اعلام کنند، بعید است بارسلونا بتواند بدون گذاشتن مبلغی هنگفت روی میز کاری انجام دهد.

میکل اویارزابال، مهاجم رئال سوسیداد که در جام جهانی همراه با اسپانیا می‌درخشد، گزینه بسیار خوبی برای بارسلونا خواهد بود. سبک بازی ترکیبی او به خوبی در بارسای فلیک جا می‌افتد؛ جایی که او در کنار بسیاری از هم‌تیمی‌هایش در تیم ملی بازی خواهد کرد. او در حال حاضر بهترین دوران فرم فوتبالی خود را می‌گذراند و لالیگا را به طور کامل می‌شناسد. او می‌تواند با قیمتی حدود ۷۵ میلیون یورو آزاد شود، قیمتی بالا با توجه به سنش. بارسا امیدوار است که در هرگونه مذاکره احتمالی، این رقم را کاهش دهد. مشکل همچنین در این است که آیا این بازیکن که کاپیتان رئال سوسیداد است، تمایلی به جدایی دارد یا خیر.

شگفتی‌سازان لیگ برتر زیر ذره‌بین دکو

گزینه پرریسک‌تر اما آینده‌دارتر، جونیور کروپی مهاجم بورنموث است. در ۱۹ سالگی، نام او در رادار بسیاری از باشگاه‌های اروپایی قرار دارد، از جمله دکو که مدتی است او را زیر نظر دارد. فصل گذشته او ۱۳ گل در ۳۳ بازی در لیگ برتر به ثمر رساند. پتانسیل رشد او فوق‌العاده است، اما قیمت او نیز پس از این فصل چشمگیر به شدت افزایش یافته است. بارسلونا روشن کرده است که وارد جنگ پیشنهادها برای این مهاجم فرانسوی نخواهد شد.

در همین حال، دوشان ولاهوویچ همچنان خود را به عنوان یک گزینه جایگزین پیشنهاد می‌دهد. بارسلونا زمانی او را مد نظر قرار داده بود، اما اکنون آن‌ها به دنبال پروفایل متفاوتی هستند؛ نه یک مهاجم نوک خالص و تمام‌کننده، بلکه کسی که خارج از باکس نیز موثر باشد و بتواند با هم‌تیمی‌هایش بازی‌سازی کند. این مهاجم تصمیم گرفته قرارداد خود را با یوونتوس تمدید نکند و پیشنهادهایی خواهد داشت، اما می‌خواهد کمی صبر کند تا ببیند چه اتفاقی با بارسلونا می‌افتد. با این حال، برای اینکه بارسا حتی حرکت برای جذب او را بررسی کند، او ابتدا باید دستمزد درخواستی بالای خود را کاهش دهد.

تکرار فرمول لواندوفسکی با هری‌ کین

رؤیای غیرممکن، تکرار موفقیت روبرت لواندوفسکی با هری کین خواهد بود. با وجود اینکه کین بیش از ۳۲ سال سن دارد، آمار گلزنی شگفت‌انگیزی را به ثبت می‌رساند. فصل گذشته او ۶۱ گل در ۵۱ بازی رسمی به ثمر رساند. بایرن مونیخ انتقال او را بررسی نمی‌کند؛ آن‌ها ترجیح می‌دهند قراردادش را تمدید کنند و بر خلاف لواندوفسکی، کین به دنبال تغییری در مسیر شغلی خود نیست. بارسا معتقد است که او یک خرید با تاثیرگذاری فوری خواهد بود، درست مانند مهاجم لهستانی، اما هزینه یک انتقال احتمالی و دستمزد بالای او این امر را غیرممکن می‌سازد.

تمام این نام‌ها، و برخی که ممکن است در رسانه‌ها مطرح نشده باشند، طرح B بارسلونا در صورت طولانی شدن معامله خولیان آلوارز هستند. مدیر ورزشی باشگاه و فلیک سرمربی تیم نمی‌خواهند بدون یک مهاجم نوک جدید به پایان پنجره نقل‌وانتقالات برسند.

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