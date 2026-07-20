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اختصاصی: محمدرضا اخباری به پرسپولیس پیوست

اختصاصی: محمدرضا اخباری به پرسپولیس پیوست
کد خبر : 1816220
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پرسپولیس یکی از مهم‌ترین خریدهای تابستانی خود را نهایی کرد و به زودی از گلر جدید خود رونمایی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  پرسپولیس در ادامه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود برای آماده‌سازی فصل جدید، موفق شد یکی از اهداف اصلی خود در بازار تابستانی را جذب کند و محمدرضا اخباری را به جمع بازیکنان خود اضافه کند؛ انتقالی که می‌تواند از مهم‌ترین جابه‌جایی‌های این فصل فوتبال ایران باشد.

اخباری که فصل گذشته در ترکیب سپاهان حضور داشت، پس از مذاکرات با مدیران باشگاه پرسپولیس به توافق نهایی رسید و قرار است فصل آینده پیراهن سرخ این تیم را بر تن کند. این دروازه‌بان باتجربه که سال‌ها در سطح اول فوتبال ایران فعالیت کرده، حالا آماده تجربه چالشی تازه در یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های کشور است.

مدیران پرسپولیس در شرایطی برای جذب اخباری اقدام کردند که تقویت خط دروازه یکی از برنامه‌های اصلی این باشگاه در پنجره نقل‌وانتقالاتی بود. سرخ‌پوشان پس از بررسی گزینه‌های مختلف، در نهایت تجربه، توانایی فنی و سابقه حضور اخباری در رقابت‌های مهم را از دلایل انتخاب این دروازه‌بان عنوان کردند.

حضور اخباری می‌تواند رقابت در خط دروازه پرسپولیس را افزایش دهد و به کادر فنی این تیم گزینه‌ای مطمئن با تجربه حضور در مسابقات سطح بالای فوتبال ایران اضافه کند. حالا باید دید این دروازه‌بان در فصل جدید چه عملکردی با پیراهن سرخ خواهد داشت.

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