ترامپ را از جشن قهرمانی اسپانیا حذف شد
فدراسیون فوتبال اسپانیا، تصویر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را از عکسهای رسمی جشن قهرمانی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ حذف کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا یکشنبهشب با پیروزی ۱-۰ مقابل آرژانتین در فینالی که به وقتهای اضافه کشیده شد، در ورزشگاه متلایف آمریکا برای دومین بار در تاریخ خود قهرمان جام جهانی شد.
ترامپ در مراسم اهدای جام به بازیکنان اسپانیا حضور داشت و اصرار کرد هنگام ثبت عکس رسمی قهرمانی، در کنار بازیکنان بایستد. این در حالی بود که جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، تلاش کرد او را از صحنه دور کند، اما ترامپ حاضر به ترک جایگاه نشد.
حضور ترامپ در عکس یادگاری قهرمانی باعث ایجاد لحظاتی پرتنش و تا حدی ناخوشایند شد؛ چرا که بازیکنان و اعضای کادر فنی اسپانیا ترجیح میدادند تصویر قهرمانی تنها به آنها اختصاص داشته باشد و هیچ شخصیت سیاسی در آن حضور نداشته باشد.
در نهایت، فدراسیون فوتبال اسپانیا تصویری از مراسم قهرمانی لاروخا را در حسابهای رسمی خود در شبکههای اجتماعی منتشر کرد که در آن، ترامپ از عکس حذف شده بود.
این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی رخ میدهد. ترامپ تابستان گذشته نیز در مراسم قهرمانی چلسی در جام جهانی باشگاهها، هنگام بالا بردن جام در کنار بازیکنان این تیم ایستاد و تا زمان ثبت عکس رسمی قهرمانی، جایگاه خود را ترک نکرد.