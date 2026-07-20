یکی از مهم‌ترین صحنه‌هایی که در این پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد، اخراج لئاندرو پاردس پس از پایان مسابقه است. این بازیکن به دلیل رفتار خشونت‌آمیز در جریان درگیری‌های شکل‌گرفته میان بازیکنان دو تیم در جشن قهرمانی، با کارت قرمز مواجه شد.

رفتار نائل مولینا نیز از دیگر موارد مورد توجه فیفا است. گفته می‌شود این بازیکن در جریان مراسم شادی قهرمانی، ضربه‌ای به رودری وارد کرده که ممکن است تبعات انضباطی برای او به همراه داشته باشد. همچنین نقش احتمالی روبرتو آیالا، عضو کادر فنی آرژانتین، در این اتفاقات و هل دادن دنی اولمو نیز در حال بررسی است.

علاوه بر درگیری‌های ایجادشده، فیفا رفتار برخی بازیکنان آرژانتین در مراسم اهدای جام را هم ارزیابی خواهد کرد. تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد چند بازیکن این تیم هنگام بالا رفتن جام قهرمانی توسط اسپانیا، پشت خود را به مراسم کرده‌اند؛ اقدامی که واکنش‌های زیادی در فضای فوتبال به همراه داشت.

با وجود آغاز بررسی‌ها، فیفا هنوز درباره میزان یا نوع مجازات‌های احتمالی تصمیمی اعلام نکرده است. این نهاد پس از تکمیل تحقیقات و بررسی تمامی مستندات، طی هفته‌های آینده رای رسمی خود را صادر خواهد کرد.