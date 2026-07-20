کوین کیگان در ۷۵ سالگی درگذشت؛
پایان زندگی کینگ کو
کوین کیگان، اسطوره فوتبال انگلیس و برنده دو توپ طلای اروپا، پس از ماهها مبارزه با بیماری سرطان معده در ۷۵ سالگی چشم از جهان فروبست.
به گزارش ایلنا، کوین کیگان، یکی از ماندگارترین چهرههای تاریخ فوتبال انگلیس، پس از یک دوره مبارزه با سرطان معده درگذشت. خانواده این ستاره سابق تیم ملی انگلیس اعلام کردند که او پس از ماهها تحمل بیماری، در کنار همسر و دخترانش آخرین لحظات زندگی خود را سپری کرد.
طبق اعلام خانواده کیگان، او در ماه ژانویه و پس از بستری شدن به دلیل مشکلات مداوم معده، به سرطان معده مرحله چهار مبتلا شد و روند درمان خود را آغاز کرد. با این حال، این بیماری سرانجام او را از دنیای فوتبال جدا کرد.
در بیانیه خانواده این اسطوره فوتبال آمده است: «با اندوهی فراوان اعلام میکنیم که کوین کیگان در ۷۵ سالگی درگذشت. او پس از مبارزه با سرطان، در کنار خانوادهاش آخرین لحظات زندگی را سپری کرد. کوین، برنده دو توپ طلای اروپا، همسری مهربان، پدری دوستداشتنی و پدربزرگی محبوب بود. از کادر پزشکی که در این مسیر از او حمایت کردند، تشکر میکنیم و از هواداران میخواهیم در این روزهای سخت، حریم خصوصی خانواده را رعایت کنند.»
کیگان که در سالهای اخیر کمتر در محافل عمومی حضور داشت، تنها چند هفته پیش در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ در شرایطی که روحیه خوبی داشت، در کنار چهرههایی مانند پیت گریوز و سم آلاردایس دیده شده بود و همان تصاویر به آخرین حضور عمومی او تبدیل شد.
باشگاه نیوکسل، تیمی که کیگان در آن هم بهعنوان بازیکن و هم سرمربی خاطرات فراموشنشدنی ساخت، با انتشار پیامی احساسی به درگذشت او واکنش نشان داد.
در این پیام آمده است: «از شنیدن خبر درگذشت کوین کیگان ویران شدهایم. او یکی از نمادینترین و محبوبترین شخصیتهای تاریخ باشگاه ما بود. کوین فقط یک بازیکن و مربی بزرگ نبود؛ او برای نسلهای مختلف هواداران، قلب تپنده نیوکسل محسوب میشد.»
نیوکسل همچنین تأکید کرد که میراث کیگان تنها به تعداد بازیها و افتخارات او محدود نمیشود، بلکه خاطراتی که برای هواداران ساخت، شور و هیجانی که به فوتبال آورد و امیدی که در دل میلیونها نفر ایجاد کرد، دلیل ماندگاری نام او خواهد بود. این باشگاه در پایان پیام خود نوشت: «آرام بخواب، کینگ کو.»
باشگاه منچسترسیتی نیز که کیگان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ هدایت آن را برعهده داشت، با انتشار بیانیهای یاد این مربی فقید را گرامی داشت. سیتی اعلام کرد که او یکی از مربیان تأثیرگذار تاریخ باشگاه بود که با سبک هجومی خود، امید و هیجان را به این تیم بازگرداند و نقش مهمی در بازگشت منچسترسیتی به سطح اول فوتبال انگلیس ایفا کرد.
آلن شیرر، مهاجم افسانهای فوتبال انگلیس و شاگرد سابق کیگان در نیوکسل، نیز با پیامی کوتاه به درگذشت مربی سابق خود واکنش نشان داد و نوشت: «قهرمان من، مربی من، دوست من... راحت بخواب، رئیس.»
کیگان در دوران بازیگری یکی از درخشانترین بازیکنان فوتبال اروپا بود. او سابقه حضور در تیمهایی مانند لیورپول، هامبورگ، ساوتهمپتون و نیوکسل را داشت و با کسب دو توپ طلای اروپا در سالهای ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹، نام خود را در تاریخ این جایزه ثبت کرد.
او پس از پایان دوران بازی، وارد عرصه مربیگری شد و هدایت تیمهایی مانند تیم ملی انگلیس، نیوکسل، فولام و منچسترسیتی را برعهده گرفت. فوتبال هجومی، شخصیت کاریزماتیک و ارتباط ویژهاش با هواداران باعث شد تا به یکی از محبوبترین چهرههای فوتبال انگلیس تبدیل شود.
درگذشت کوین کیگان پایان زندگی یکی از بزرگترین نمادهای فوتبال این کشور است؛ ستارهای که چه در دوران بازی و چه روی نیمکت مربیگری، تأثیری ماندگار بر نسلهای مختلف فوتبالدوستان گذاشت و نامش برای همیشه در تاریخ این ورزش باقی خواهد ماند.