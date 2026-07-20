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بحران تازه در استقلال؛ نازون هم رفتنی شد

بحران تازه در استقلال؛ نازون هم رفتنی شد
کد خبر : 1816187
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مهاجم هائیتی استقلال پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌هایش برای دریافت مطالبات، پایان همکاری با این باشگاه را به‌صورت رسمی اعلام کرد تا آبی‌ها با یک پرونده حقوقی جدید و کمبود مهره در خط حمله مواجه شوند.

به گزارش ایلنا،  داکنز نازون، مهاجم تیم ملی هائیتی، پس از آنکه تلاش‌هایش برای دریافت مطالبات مالی از استقلال به نتیجه نرسید، تصمیم خود برای فسخ قرارداد را به باشگاه اعلام کرد. حالا مدیران استقلال باید درباره اعتبار حقوقی این فسخ و میزان تعهدات مالی باقی‌مانده در قرارداد این بازیکن بررسی‌های لازم را انجام دهند.

جدایی نازون در شرایطی رقم خورده که استقلال در هفته‌های اخیر با موجی از خروج بازیکنان خارجی خود مواجه بوده است. پیش از این، جوئل کوجو، موسی جنپو و یاسر آسانی نیز قراردادهایشان را فسخ کرده بودند و منیر الحدادی هم با توافق دوطرفه از جمع آبی‌پوشان جدا شد. تفاوت جدایی الحدادی با سایر بازیکنان این بود که این بازیکن بدون دریافت مبلغ مربوط به فصل جدید، برای پایان همکاری با باشگاه به توافق رسید.

نازون حالا به چهارمین بازیکن خارجی استقلال تبدیل شده که مسیر فسخ یک‌طرفه قرارداد را انتخاب کرده است. در صورتی که باشگاه نتواند دلایل مطرح‌شده از سوی این بازیکنان را در مراجع حقوقی رد کند، احتمال تشکیل پرونده‌های مالی جدید علیه استقلال وجود دارد؛ پرونده‌هایی که می‌تواند هزینه‌های سنگینی را برای این باشگاه به همراه داشته باشد.

پس از پایان همکاری با استقلال، جوئل کوجو راهی نوبهار ازبکستان شد و یاسر آسانی نیز در شرایطی قرار دارد که به‌عنوان بازیکن آزاد پیشنهادهای خود را بررسی می‌کند. در همین حال، وضعیت حقوقی فسخ قرارداد موسی جنپو و داکنز نازون همچنان باید از سوی مدیران باشگاه مشخص شود.

جدایی نازون تنها یک چالش مدیریتی برای استقلال نیست و از نظر فنی نیز می‌تواند مشکلاتی برای سهراب بختیاری‌زاده ایجاد کند. آبی‌ها پیش از این یاسر آسانی و منیر الحدادی را از بخش هجومی تیم از دست داده بودند و حالا یکی از گزینه‌های اصلی خط حمله نیز دیگر در اختیار کادر فنی نیست.

در شرایط فعلی، سعید سحرخیزان و محمدرضا آزادی از معدود مهاجمان حاضر در تمرینات استقلال محسوب می‌شوند و نبود گزینه‌های بیشتر می‌تواند فشار زیادی را در آستانه آغاز مسابقات به تیم وارد کند.

از سوی دیگر، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال باعث شده این باشگاه نتواند برای بازیکنان جداشده جانشین ثبت کند. آبی‌ها در فاصله کوتاه تا شروع رقابت‌ها، هم با کاهش تعداد بازیکنان مواجه هستند و هم خطر شکل‌گیری پرونده‌های مالی تازه را احساس می‌کنند؛ شرایطی که واکنش مدیریت باشگاه و برنامه آنها برای بازسازی ترکیب تیم را بیش از گذشته مهم کرده است.

 

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