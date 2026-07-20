استقلال و قهرمان آسیا در سید اول لیگ نخبگان

به گزارش ایلنا، آخرین برآورد سایت فوتی رنکینگز از سیدبندی قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا، استقلال را در سید نخست منطقه غرب و تراکتور را در سید سوم قرار داده است، هرچند ورزشگاه میزبان دیدارهای خانگی دو نماینده ایران هنوز مشخص نیست.

براساس این سیدبندی، استقلال ایران در کنار الاهلی عربستان، العین امارات و السد قطر در سید نخست قرار می‌گیرد. نفتچی ازبکستان، نیروی هوایی عراق، النصر عربستان و شباب الاهلی امارات نیز چهار تیم سید دوم خواهند بود.

سید سوم با حضور الغرافه قطر، تراکتور ایران، الهلال عربستان و الوصل امارات شکل می‌گیرد. الشمال قطر، القادسیه عربستان و دو تیمی که از مرحله پلی‌آف صعود می‌کنند نیز در سید چهارم جای خواهند گرفت. فهرست قطعی شرکت‌کنندگان پس از برگزاری مسابقات مقدماتی کامل خواهد شد.

ساختار فصل جدید با دوره‌های گذشته تفاوت دارد و ۳۲ تیم در دو منطقه شرق و غرب تقسیم می‌شوند. در منطقه غرب ۱۶ باشگاه حضور دارند و هر تیم در مرحله لیگ هشت مسابقه، شامل چهار دیدار خانگی و چهار بازی خارج از خانه برابر هشت حریف متفاوت برگزار می‌کند. هشت تیم بالای جدول هر منطقه به مرحله حذفی راه پیدا خواهند کرد.

طبق توضیح فوتی رنکینگز، هر باشگاه از هر سید با دو تیم روبه‌رو می‌شود و یکی از این مسابقات را به عنوان میزبان و دیگری را خارج از خانه برگزار خواهد کرد. همچنین دو نماینده از یک کشور امکان رویارویی در مرحله لیگ را ندارند، بنابراین استقلال و تراکتور در این مرحله مقابل یکدیگر قرار نخواهند گرفت.

استقلال با وجود قرار گرفتن در سید نخست، برابر دو تیم از سه تیم دیگر همین سید به میدان خواهد رفت. به این ترتیب، دو تیم از میان الاهلی عربستان، العین امارات و السد قطر در فهرست حریفان آبی‌ها قرار می‌گیرند. استقلال همچنین با دو تیم از هر یک از سیدهای دوم، سوم و چهارم روبه‌رو خواهد شد و در مجموع چهار دیدار خانگی و چهار مسابقه خارج از خانه برگزار می‌کند. تنها محدودیت قطعی این است که استقلال و تراکتور به دلیل حضور در یک کشور، در مرحله لیگ مقابل یکدیگر قرار نخواهند گرفت.

برای تراکتور نیز همین قاعده برقرار است. این تیم از میان الغرافه قطر، الهلال عربستان و الوصل امارات که در سید سوم قرار دارند، با دو تیم بازی می‌کند و از هر کدام از سه سید دیگر نیز دو حریف خواهد داشت. استقلال نمی‌تواند یکی از حریفان تراکتور باشد.

طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، مراسم قرعه‌کشی روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود. مرحله لیگ در منطقه غرب نیز از روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریور آغاز خواهد شد و هر دو نماینده ایران از همان هفته نخست وارد مسابقات می‌شوند.

یکی از ابهام‌های مهم استقلال و تراکتور به محل برگزاری چهار مسابقه‌ای مربوط می‌شود که در برنامه قرعه‌کشی با عنوان دیدار خانگی ثبت خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا حق میزبانی داخل ایران را از نمایندگان کشور گرفته و از آنها خواسته ورزشگاهی در یک کشور ثالث معرفی کنند. استقلال و تراکتور هنوز محل قطعی میزبانی خود را اعلام نکرده‌اند و همزمان پیگیری مشترکی برای اعتراض به این تصمیم در جریان است.

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