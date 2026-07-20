خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام احساسی سلمانی برای ملوانی‌ها پس از جدایی (عکس)

پیام احساسی سلمانی برای ملوانی‌ها پس از جدایی (عکس)
کد خبر : 1816183
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع چپ‌پای سابق ملوان پس از انتقال به الطلبه عراق، با انتشار پیامی از هواداران این تیم تشکر و خداحافظی کرد.

به گزارش ایلنا،  جعفر سلمانی، مدافع چپ فصل گذشته ملوان، پس از پایان همکاری با این تیم و پیوستن به الطلبه عراق، پیامی احساسی خطاب به هواداران انزلی‌چی منتشر کرد.

سلمانی که در نقل‌وانتقالات تابستانی راهی فوتبال عراق شد تا زیر نظر علیرضا منصوریان به میدان برود، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود از حمایت‌های هواداران ملوان قدردانی کرد و برای این تیم آرزوی موفقیت داشت.

پیام احساسی سلمانی برای ملوانی‌ها پس از جدایی (عکس)

این بازیکن ۲۹ ساله در دو فصل حضورش در جمع ملوانان نتوانست آمار پررنگی از خود ثبت کند. او در فصل گذشته ۸ مسابقه را به‌عنوان بازیکن اصلی آغاز کرد و در ۴ دیدار نیز به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد. سلمانی در نخستین فصل حضورش در ملوان نیز یک بار در ترکیب اصلی قرار گرفت و ۷ بازی را از روی نیمکت آغاز کرد.

سلمانی که پیش از این تجربه بازی در لیگ پرتغال را هم داشته، حالا با حضور در الطلبه عراق و کار زیر نظر علیرضا منصوریان، فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خود را در خارج از فوتبال ایران آغاز خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل