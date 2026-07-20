به گزارش ایلنا، جعفر سلمانی، مدافع چپ فصل گذشته ملوان، پس از پایان همکاری با این تیم و پیوستن به الطلبه عراق، پیامی احساسی خطاب به هواداران انزلی‌چی منتشر کرد.

سلمانی که در نقل‌وانتقالات تابستانی راهی فوتبال عراق شد تا زیر نظر علیرضا منصوریان به میدان برود، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود از حمایت‌های هواداران ملوان قدردانی کرد و برای این تیم آرزوی موفقیت داشت.

این بازیکن ۲۹ ساله در دو فصل حضورش در جمع ملوانان نتوانست آمار پررنگی از خود ثبت کند. او در فصل گذشته ۸ مسابقه را به‌عنوان بازیکن اصلی آغاز کرد و در ۴ دیدار نیز به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد. سلمانی در نخستین فصل حضورش در ملوان نیز یک بار در ترکیب اصلی قرار گرفت و ۷ بازی را از روی نیمکت آغاز کرد.

سلمانی که پیش از این تجربه بازی در لیگ پرتغال را هم داشته، حالا با حضور در الطلبه عراق و کار زیر نظر علیرضا منصوریان، فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خود را در خارج از فوتبال ایران آغاز خواهد کرد.

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