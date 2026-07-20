غیبت زکیپور و علی کریمی در تمرین سپاهان
میلاد زکیپور و علی کریمی دو غایب حال حاضر تمرین سپاهان محسوب میشوند.
به گزارش ایلنا، تمرینات تیم سپاهان در حالی برگزار میشود که این باشگاه به دنبال برگزاری اردوی خارجی در ترکیه بود اما در نهایت به نظر میرسد این اردو لغو شده است.
با این حال سپاهان این روزها در تمرین خود دو بازیکن را هم در اختیار ندارد. میلاد زکیپور و علی کریمی دو بازیکنی هستند که در تمرین حضور ندارند و احتمال جدایی این دو بازیکن وجود دارد.
همچنین محمدرضا اخباری هم سومین خروجی تیم سپاهان خواهد بود و در حال انجام مذاکره با تیم پرسپولیس است تا شاید دوباره شاگرد مهدی تارتار شود.