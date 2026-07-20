رودی گارسیا از هدایت بلژیک کنار رفت
رودی گارسیا پس از پایان قراردادش از سمت سرمربیگری تیم ملی بلژیک جدا شد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال بلژیک قصد تمدید همکاری با این مربی فرانسوی را ندارد و حالا مارک فنبومل به عنوان جدیترین گزینه برای هدایت شیاطین سرخ مطرح شده است.
گارسیا در شرایطی از تیم ملی بلژیک جدا میشود که توانست این تیم را تا مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ پیش ببرد، اما شکست برابر اسپانیای قهرمان، به حضور او روی نیمکت بلژیک پایان داد.
پایان همکاری پس از یکسال و نیم
رودی گارسیا بیش از یک سال و نیم هدایت تیم ملی بلژیک را برعهده داشت و در جام جهانی عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشت. شاگردان او در مرحله یکچهارم نهایی مقابل اسپانیا، تیمی که در نهایت قهرمان جهان شد، شکست خوردند و از دور رقابتها کنار رفتند.
نکته قابل توجه اینکه بلژیک تنها تیمی بود که موفق شد در جریان این جام جهانی دروازه اسپانیا را باز کند؛ آماری که ارزش عملکرد این تیم را بیش از پیش نشان میدهد. با این حال، این نتایج برای تمدید قرارداد گارسیا کافی نبود و او در شرایطی نسبتاً مطلوب از سمت خود کنار رفت؛ بهویژه اگر وضعیت بلژیک در زمان آغاز همکاری او را در نظر بگیریم.
فنبومل در صدر فهرست جانشینان
روزنامه HNB و چند رسانه معتبر بلژیکی گزارش دادهاند که مارک فنبومل یکی از اصلیترین گزینههای فدراسیون فوتبال بلژیک برای جانشینی گارسیا است.
ملیپوش سابق هلند پیش از این نیز پس از برکناری دومنیکو تدسکو، یکی از گزینههای هدایت بلژیک بود، اما مسئولان فدراسیون در نهایت رودی گارسیا را انتخاب کردند.
کارنامه موفق در آنتورپ
فنبومل در سال ۲۰۲۴ از آنتورپ جدا شد؛ تیمی که تحت هدایت او قهرمان لیگ بلژیک شد و دو جام داخلی نیز به دست آورد. او از زمان ترک آنتورپ هنوز هدایت تیمی را برعهده نگرفته، هرچند در این مدت نامش بارها در کنار باشگاههای مختلف بلژیک و چند لیگ دیگر مطرح شده است.
این مربی هلندی پیش از حضور در آنتورپ، سابقه هدایت آیندهوون و وولفسبورگ را نیز در کارنامه داشت. دوران حضور او در هر دو باشگاه با شروعی امیدوارکننده همراه بود، اما تیمهایش در ادامه فصل با افت محسوسی روبهرو شدند.
با این حال، آنتورپ تحت هدایت فنبومل از این الگو فاصله گرفت. هرچند این تیم نیز مقطعی دچار افت شد، اما در هفتههای پایانی دوباره اوج گرفت و در رقابتی نفسگیر با خنک، در آخرین روز فصل عنوان قهرمانی لیگ بلژیک را از آن خود کرد؛ موفقیتی که حالا میتواند مسیر بازگشت فنبومل به سطح اول فوتبال ملی را هموار کند.