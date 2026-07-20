به گزارش ایلنا، اسپانیا اکنون صاحب دومین ستاره خود است. شانزده سال پس از فتح نخستین جام جهانی در یوهانسبرگ، تیم ملی اسپانیا در فینالی پرفشار و پرحاشیه که با بازی تهاجمی و خشن آرژانتین همراه بود، با گل فران تورس به پیروزی رسید؛ بازیکنی که حالا در کنار آندرس اینیستا تنها اسپانیایی‌هایی هستند که گل قهرمانی کشورشان در جام جهانی را به ثمر رسانده‌اند. در ادامه بازتاب پیروزی لاروخا در مطبوعات بین‌المللی را مرور می‌کنیم.

روزنامه تلگراف (انگلیس): «پیروزی فوتبال بر خشونت آرژانتینی‌ها»

رسانه‌های انگلیسی که تیمشان در نیمه‌نهایی مغلوب آرژانتین شده بود، به شدت به آلبی‌سلسته تاختند و از اسپانیا دفاع کردند: «فوتبال ۱ - جنایتکاران ۰. کار به وقت‌های اضافه کشیده شد اما خوشبختانه ورزش پیروز شد. اسپانیا جام جهانی را برد و همه ما سود بردیم. فوتبال با این نتیجه بهتر شد.»

در گزارش تلگراف آمده است: «مسی و آرژانتین لایق هیچ چیزی نبودند چون هیچ کاری نکردند. آن‌ها تبدیل به نخستین فینالیست تاریخ جام جهانی شدند که در وقت‌های قانونی حتی یک شوت هم به سمت دروازه نزدند. هیچ چیز جز خطا، خطا و خطاهای بیشتر نداشتند. در نیمه اول تعداد خطاهای آن‌ها (نه خطا) از پاس‌هایشان در یک‌سوم دفاعی حریف (هشت پاس) بیشتر بود. این یک فوتبال تأسف‌بار و افسرده‌کننده بود و آن‌ها به آنچه استحقاقش را داشتند رسیدند.»

روزنامه تایمز (انگلیس): «غلبه روش اسپانیا بر جنون آرژانتین در فینالی داغ»

«گل مهاجم بارسلونا در وقت‌های اضافه، دومین عنوان جهانی کشورش را در فینالی پربرخورد که با بی‌میلی آرژانتین برای حمله همراه بود، تثبیت کرد.»

روزنامه دیلی میل (انگلیس): «نبرد برای عنوان قهرمانی»

این روزنامه بریتانیایی فینال را با عبارت کوتاه «نبرد جام» توصیف کرد که ایهامی از مبارزه برای عنوان جهانی و خشونت و تنش بازی دارد: «فینال جام جهانی با سوت پایان بازی به خشونت کشیده شد؛ زمانی که بازیکنان اسپانیا و آرژانتین در صحنه‌هایی زشت با یکدیگر درگیر شدند. حتی مسی هم نتوانست خود را از این کارهای زشت جدا کند. برخی از بازیکنان آرژانتین زمانی که ذخیره‌ها و کادر فنی اسپانیا برای جشن پیروزی ۱ بر صفر به زمین ریختند، کنترل خود را از دست دادند. فران در دقیقه ۱۰۶ گل پیروزی را زد، آن هم پس از اخراج انزو در دقیقه ۹۳ در تیمی از آرژانتین که بسیار ضعیف بازی می‌کرد.»

روزنامه گاردین (انگلیس): «اسپانیای مسلط، آرژانتین را از عرش به فرش کشید»

«این پیروزی یک ایده و یک هویت بود؛ ایمان تزلزل‌ناپذیر و صبورانه به آن. و وقتی بازی تمام شد، نسل جدید اسپانیا که تیم جام جهانی ۲۰۱۰ را بازسازی کرده بود، غرق در شادی شد. اسپانیا تنها تیمی بود که در این فینال در حد انتظارات ظاهر شد؛ آرژانتین حتی پیش از اخراج انزو فرناندز در اواخر وقت قانونی، از بی‌انگیزگی و بی‌هدفی مطلق رنج می‌برد. فوق‌العاده بود که مدافع عنوان قهرمانی به‌زحمت یک شوت در چارچوب داشت. اسپانیا اجازه بازی به آن‌ها نداد، درست همان‌طور که در طول تورنمنت به بقیه حریفان اجازه نداده بود. خط دفاعی آهنین آن‌ها کلید موفقیتشان بود و هیچ پایان افسانه‌ای برای مسی وجود نداشت.»

شبکه BBC (انگلیس): «برد مستحقانه اسپانیا در فینالی فوق‌العاده ناامیدکننده»

«اسپانیا شایسته پیروزی در یک فینال فوق‌العاده ناامیدکننده بود، آن هم با گل فران تورس در وقت‌های اضافه که سرانجام مقاومت آرژانتین ۱۰ نفره را شکست. اسپانیا مدام از مدارای اسلاوکو وینچیچ داور بازی شکایت داشت. با این نتیجه، آن‌ها نخستین کشور تاریخ شدند که هم‌زمان در هر دو بخش مردان و زنان قهرمان جهان هستند.»

پیرس مورگان (مجری و خبرنگار مشهور):

پیرس مورگان پس از بازی اظهار داشت: «رفتار مشمئزکننده‌ای از آرژانتینی‌ها در پایان بازی دیدیم، به ویژه از پاردس. اراذل خشن و حقیر، باعث ننگ فوتبال هستند. هرگز از باخت یک تیم این‌قدر خوشحال نشده بودم.»

شبکه اسکای اسپورتس (انگلیس): «فران دومین قهرمانی جهان را تثبیت کرد»

«پیروزی اسپانیا یادآور نخستین قهرمانی آن‌ها در سال ۲۰۱۰ بود؛ گلزنی در نیمه دوم وقت‌های اضافه پس از تساوی بدون گل در وقت‌های قانونی. آن زمان آندرس اینیستا برابر هلند این کار را کرد و حالا بازیکن دیگری از بارسلونا، فران تورس، نام خود را در تاریخ ثبت کرد. این تورنمنتی ماندگار بود؛ از تساوی اول برابر کیپ‌ورد تا شکست و حذف فرانسه و آرژانتین و بالا بردن جام جهانی.»

روزنامه اوله (آرژانتین): «آرژانتین تمام توانش را گذاشت و جنگید: اسپانیا قهرمانی شایسته است»

در آرژانتین برتری اسپانیا پذیرفته شد: «تیم نتوانست از تاج و تختش در برابر اسپانیایی دفاع کند که بهتر بازی کرد، مسلط بود، از همه طرف حمله کرد و در نهایت قهرمانی شایسته شد. در برخی لحظات تسلط اسپانیا ویرانگر بود. انزو با دریافت کارت زرد دوم به حق اخراج شد. آرژانتین لحن جام جهانی را مشخص کرد که امیدواریم به عنوان آخرین تانگوی بزرگ‌ترین بازیکن تاریخ یاد نشود.»

روزنامه کلارین (آرژانتین): «شکست آرژانتین برابر اسپانیای برتر؛ آخرین رقص مسی با اشک پایان یافت»

«اسپانیا آرژانتینی را که کاملاً خسته به فینال رسیده بود شکست داد و قهرمان جدید جهان شد: آخرین رقص مسی با اشک تمام شد. شاگردان دلافوئنت کاملاً بر تیم اسکالونی برتری داشتند. انزو فرناندز اخراج شد. اسکالونی در برابر حملات اسپانیا تا دقیقه اول نیمه دوم وقت‌های اضافه مقاومت کرد تا اینکه فران تورس تنها گل فینال را زد. مسابقه برای اسلاوکو وینچیچ داور بازی سنگین بود و دو اشتباه بزرگ داشت.»

روزنامه لا ناسیون (آرژانتین): «آرژانتین تا جایی که توانست مقاومت کرد»

«اسپانیا قهرمان جدید جهان است. از همان ابتدا اسپانیا شرایط بازی را تحمیل کرد. با مالکیت توپ و پرس شدید، آن‌ها آرژانتین را مجبور به عقب‌نشینی کردند. سوت پایان وینچیچ پیروزی اسپانیا را تأیید کرد و آن‌ها پس از ۱۶ سال دوباره جام را بالای سر بردند.»

روزنامه بیلد (آلمان): «شادی و خلسه برای اسپانیا، درد و اشک برای مسی و آرژانتین»

رسانه آلمانی به تغییر نسل میان مسی و لامین اشاره کرد: «لامین یامال فوق‌ستاره ۱۹ ساله اسپانیا در نبرد نسلی برابر مسی که ۲۰ سال از او بزرگ‌تر است پیروز شد. آن‌ها تاریخچه مشترکی دارند؛ در سال ۲۰۰۷ مسی ۲۰ ساله، یامال ۵ ماهه را برای تقویم یونیسف حمام کرد. ۱۹ سال بعد، یامال الگوی خود را شکست داد و قهرمان جهان را از عرش به فرش کشید. مسی، ضعیف و شکست‌خورده.»

مجله کیکر (آلمان): «اسپانیا، قهرمان شایسته جهان»

«اسپانیا با مالکیت توپ خود همه را تحت تاثیر قرار داد. شوت محکم فران در دقیقه ۱۰۶ اسپانیا را در مسیر پیروزی قرار داد. آرژانتین تا آن لحظه حتی یک شوت در چارچوب هم نداشت. مسی، بی‌فروغ و کم‌رنگ.»

روزنامه اِبولا (پرتغال): «قهرمانی ناشناخته که حتی بدون خشم تسلیم شد»

«فینال جام جهانی نمایشی ناامیدکننده بود که تقریباً تمام آن به خاطر آرژانتین بود؛ تیمی که اولین شوت در چارچوبش را در دقیقه ۱۱۷ زد. فران تورس قهرمان اسپانیا بود. جام جهانی به تیمی رسید که استحقاقش را داشت. آرژانتین ضعیف‌تر از آن بود که شانس حفظ جام را داشته باشد.»

روزنامه لاگازتادلواسپورت (ایتالیا): «فران کار آرژانتین را تمام کرد و اسپانیا را قهرمان جهان ساخت»

«اسپانیا، حتماً اسپانیا. اسپانیا باید این فینال را می‌برد، چون اگر آرژانتین می‌برد توهینی به فوتبال بود. گل فران تورس جام را به کسانی داد که شایسته‌اش بودند و آن را می‌خواستند، بدون اینکه از فلسفه زیبا و برنده خود عدول کنند. فلسفه‌ای که در یک شب توسط حریفی که تصمیم گرفته بود بازی نکند خدشه‌دار شد. اسپانیا فوق‌العاده بود، آرژانتین غیرقابل تحمل.»

روزنامه توتوسپورت (ایتالیا): «آرژانتین گریه می‌کند»

این روزنامه از ترکیب واژه گریه و آرژانتین عبارت «Piangentina» را ساخت تا اندوه آلبی‌سلسته را نشان دهد: «شماره ۷ قهرمان اسپانیا بود. دلافوئنت مسن‌ترین مربی تاریخ شد که فاتح جام جهانی می‌شود.»

روزنامه ایل مساجرو (ایتالیا): «فران قهرمان؛ مسی بدون جام»

«همه منتظر یامال بودند اما توجهات به دیگر مهاجم بارسلونا جلب شد. مسی با جام جهانی خداحافظی کرد، شاید برای همیشه. پیروزی فوتبال زیبا، ایده‌ها و سازماندهی فراتر از استعداد فردی.»

روزنامه لیکویپ (فرانسه): «پادشاهان بازی»

«اسپانیا دومین جام جهانی خود را در فینالی غیرمنتظره برابر آرژانتین فتح کرد. اسپانیا مسلط بر بازی بود و ریتم خود را تحمیل کرد. مسی هیچ کجا دیده نشد. آیا سه‌گانه دیگری در راه است؟»

روزنامه رکورد (مکزیک):

صفحه اول این روزنامه مکزیکی به آرژانتینی‌ها حمله کرد: «مرگ بر شاه... زنده باد شاه! اسپانیا پس از یک رقص تاریخی برابر آرژانتینی که هیچ برنامه‌ای برای حمله نداشت دوباره قهرمان جهان شد. مسی در آستانه خداحافظی است و لامین در حال فتح جهان. فوتبال پیروز شد!»

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