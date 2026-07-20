خاویر میلی پیش از سوت پایان، جشن پیروزی گرفت

به گزارش ایلنا، توئیت خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، پس از شکست در فینال جام جهانی به دلایل کاملاً نادرستی به شدت وایرال شده است. این پست شبکه‌های اجتماعی درباره جشن و پایکوبی است.

رئیس‌جمهور میلی نوشت: «با توجه به دلواپسی‌ها و ابهامات موجود در خصوص مراسم جشن و پایکوبی برای دستاورد بزرگ تیم ملی آرژانتین، به اطلاع مردم می‌رسانم که بسته به تصمیم بازیکنان و کادر فنی درباره روز جشن، آن روز تعطیل رسمی اعلام خواهد شد.»

اندکی پس از انتشار این توئیت، در ساعت ۶:۰۴ صبح به وقت هند، این پست به شدت در فضای مجازی چرخید و تا کنون نزدیک به ۱۰ میلیون بازدید داشته است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بر این باورند که این اقدام یک اشتباه ناشی از تنظیم توئیت زمان‌بندی‌شده (Scheduled) بوده است.

یکی از کاربران نوشت: «رئیس‌جمهور آرژانتین یادش رفته توئیت زمان‌بندی‌شده پیروزی‌اش را لغو کند. هیچ جشنی در کار نیست، آرژانتین باخته است!»

کاربر دیگری پرسید: «برادر، دو ساعت از انتشارش گذشته و هنوز پاکش نکرده، حالش خوب است؟»

یکی از کاربران کامنت گذاشت: «او نمی‌دانست که پرداختش برای تبانی انجام نشده است؛ صبر کنید تا موجودی حسابش را چک کند!»

شخص دیگری نوشت: «چرا اصلاً زمان‌بندی‌اش کرده بود؟ مگر این‌قدر مطمئن بود آرژانتین قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶ می‌شود؟»

یک هوادار اسپانیایی نیز نوشت: «همه چیز را ردیف کرده بودید و به همین دلیل توئیت را زمان‌بندی کرده بودید، اما همه‌چیز را خراب کردید برادر. وقتی وارد محوطه جریمه نشوید نمی‌توانند برایتان پنالتی بگیرند.»

توئیت زمان‌بندی‌شده یا تقدیر از نایب‌قهرمان؟

برخلاف تصور بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، توئیت خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، تصادفی نبوده است. در حالی که آرژانتین فینال جام جهانی را در وقت‌های اضافه ۰ بر ۱ به اسپانیا واگذار کرد، گزارش‌ها حاکی از آن است که پست میلی برای تجلیل از دستاورد بزرگ و کلی این تیم ارسال شده است.

او پیش از این پست نیز درباره مسیر آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ توئیت کرده بود: «بازیکنان خیلی متشکرم...!!! تا آخرین لحظه و با تمام توان جنگیدیم. آرژانتین همواره در قله است.»

آخرین توییت آقای رییس جمهور

او در جدیدترین توئیت خود، برای بازگشت لیونل مسی و پسرانش اعلام تعطیلی ملی کرده و اشاره کرده که تاریخ دقیق آن به خواسته خود بازیکنان بستگی دارد. اگرچه این موضوع برای مخاطبان بین‌المللی غیرعادی به نظر می‌رسید، اما مردم آرژانتین واکنش منفی نشان ندادند و هیچ بحران سیاسی یا رسانه‌ای ایجاد نشد. برعکس، بسیاری از هواداران آرژانتینی از این پیام استقبال کردند.

یکی از آن‌ها نوشت: «آفرین آقای رئیس‌جمهور... این تیم ملی تنها با هدایت الهام‌بخش ممکن بود: اسکالونی در تیم ملی و شما در رأس کشور. آرژانتین دوباره بزرگ شده است.»

در عین حال، بسیاری از آن‌ها نیز با فکرمحتمل تعطیلی ملی مخالفت کرده‌اند؛ چرا که برخی معتقدند جشن گرفتن برای مقام دومی منطقی نیست و برخی دیگر بر این باورند که اعلام یک‌باره تعطیلی، کارهای زمان‌بندی‌شده و روزمره را مختل می‌کند. با این حال، ویدئوهای متعدد در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که هواداران آرژانتین حتی پس از این شکست نیز در حال جشن و پایکوبی هستند.

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