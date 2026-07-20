اسپانیا با سوپرگل دیرهنگام فِران تورس بر قله فوتبال جهان ایستاد

به گزارش ایلنا، آنها ممکن است چند سال دیگر از من بپرسند: «در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ کجا بودی؟» خب، پشت کامپیوتر نشسته بودم، این وقایع‌نگاری را می‌ نوشتم، سعی می‌کردم کلید درست را فشار دهم و وقتی منظوم حرف «r» بود، حواسم بود دستم روی «t» نرود. مثل چوب خشک شده بودم، با حمله آلرژی که داروهای مصرف‌شده در ساعت نه صبح هم نتوانست درمانش کند؛ پس آلرژی نبود، بلکه تب حاد فوتبال بود. صرفاً همین.

همان لرزشی که وقتی با یک بازی بزرگ مثل اسپانیا در برابر آرژانتین در نیوجرسی روبرو می‌شوید، در تمام بدنتان پیچ‌وتاب می‌خورد. فینال جام جهانی... و چه فینالی! پایانی با وقت‌های اضافه که وقتی فران تورس در دقیقه ۱۰۶ گلزنی کرد، قلبمان را به تپش انداخت؛ گلی که ما را به شکوه بازمی‌گرداند. زیبا بود، عادلانه بود. هر چیزی غیر از این، سنگ انداختن جلوی پای فوتبال و پاداش دادن به کسانی بود که به نیوجرسی سفر می‌کنند تا به جای ساختن، تخریب کنند.

اسپانیا پس از شکست دادن آرژانتین در فینالی که تنها یک برنده داشت، دومین جام جهانی خود را فتح کرد. لاروخا درخشان ظاهر شد و در هر لحظه حریف خود را مقهور ساخت. آن‌ها از دقیقه ۹۳ پس از اخراج به حق انزو فرناندز به دلیل تکل با کف پا روی کوبارسی — تصمیمی که پس از دریافت کارت زرد دوم رخ داد — با یک بازیکن بیشتر بازی کردند. در نهایت، ما صاحب دومین ستاره خود شدیم.

این گروه از جوانان، این «تیم»، در حال به پایان رساندن چند سال جادویی هستند که در آن فاتح لیگ ملت‌ها (۲۰۲۳)، جام ملت‌های اروپا (۲۰۲۴)، بازی‌های المپیک (۲۰۲۴) و جام جهانی (۲۰۲۶) شده‌اند. و این دستاورد کمی نیست؛ همان‌طور که لوئیس آراگونس، سرمربی‌ای که با شفافیت کامل سخن می‌گفت و سنگ بنای سبک بازی فعلی اسپانیا را بنا نهاد، می‌توانست به خوبی این را بگوید. و توجه داشته باشید، من فقط به تیم بزرگسالان اشاره نمی‌کنم، زیرا آخرهفته گذشته ما در هر دو بخش مردان و زنان قهرمان جام ملت‌های زیر ۱۹ سال اروپا نیز شدیم و به دستاورد شگفت‌انگیز کسب پنج عنوان قهرمانی متوالی در بخش زنان دست یافتیم. انگار که این‌ها کافی نبود، پیروزی در ورزشگاه مت‌لایف با درخشش ویژه‌ای می‌درخشد زیرا به یک دستاورد تاریخی منجر شد: هرگز پیش از این کشوری به طور هم‌زمان عنوان مدافع قهرمانی جهان را در هر دو رقابت مردان و زنان در اختیار نداشته است. و تمام این موفقیت‌ها دارای یک DNA مشترک و مشخص هستند؛ یک آزمایش ساده خانگی برای کشف این سبک مشترک کافی است: تلویزیون را روی بازی اسپانیا روشن کنید و چشمان خود را اندکی جمع کنید تا نتوانید تشخیص دهید آیا تیم زیر ۱۷ سال زنان، زیر ۱۹ سال مردان یا هر یک از تیم‌های بزرگسالان در زمین هستند یا خیر. خواهید دید که همگی به یک روش بازی می‌کنند: فوتبال زیبا.

تقابل استاد و شاگرد در فینال تمام اسپانیایی

این دومین فینال جام جهانی بود که تماماً به زبان اسپانیایی برگزار می‌شد (پس از فینال اروگوئه و آرژانتین در سال ۱۹۳۰) و همچنین یک دوئل جذاب روی نیمکت‌ها بود که لوئیس دلافوئنته را در برابر لیونل اسکالونی قرار می‌داد؛ دو نفری که زمانی در دوره مربیگری فدراسیون فوتبال اسپانیا با هم همکلاس بودند. استاد، آن مرد اهل هارو در لا روخا، هیچ تغییری در ترکیب ۱۱ نفره اصلی خود ایجاد نکرد و همان ترکیبی را تکرار کرد که پیش از این بلژیک را در یک‌چهارم نهایی و فرانسه را در نیمه‌نهایی شکست داده بود. شاگرد، اهل پوخاتو در سانتافه، روی تخته سفید (یا بهتر بگوییم تبلت) نوشت و پاک کرد تا به ترکیب نهایی رسید که در مقایسه با آخرین باری که برای شکست دادن انگلیس کامبک زده بودند، سه چهره جدید داشت: مونتیل، دی‌پائول و نیکو گونزالس.

شاید این بزرگ‌ترین غافلگیری بود؛ احتمالاً مانعی در آن سمت راست بود، جایی که پورو و لامین بسیار مؤثر عمل کرده بودند. با این حال، سایه‌ای بر آن ترکیب سنگینی می‌کرد: در ۴ آوریل، در هفته سی‌ام لالیگا، نیکو به دلیل تکل روی لامین با کارت قرمز مستقیم اخراج شده بود. جهت سپاس از او، سیمئونه او را در پست دفاع کنار بازی داده بود، اگرچه نمی‌دانم آدم چگونه با آن خاطره، به‌ویژه به این تازگی، کنار می‌آید، آن هم زمانی که رویداد پیش‌رو فینال جام جهانی است.

بازی با شوک آغاز شد، زیرا لامین در دقیقه ۴ اولین شوت به سمت دروازه را زد که دیبو مارتینز به هر شکلی که بود آن را دفع کرد. بارسلونایی‌ها خیلی سریع راه افتادند، برخلاف مسی که در ۱۵ دقیقه اول عملاً ناپدید بود، درست همان‌طور که اولین تکل جدی زدم شد؛ برخوردی از سوی مک‌آلیستر روی اولمو. او مستحق کارت زرد بود، اما اسلاوکو وینچیچ که با توجه به احتمال بازی خشن آرژانتینی‌ها میلیون‌ها چشم به او دوخته شده بود، نگاه خود را به سمت دیگری گرداند. او از آن پس نیز به این کار ادامه داد و حد و مرزی خیالی تعیین کرد که گمان نمی‌کنم دلافوئنته از آن خوشش آمده باشد.

جنگ تاکتیکی در نیوجرسی و درخشش دیبو مارتینز

با این حال، آرژانتین از این وضعیت ناراضی نبود. آن‌ها هیچ زمانی را در زدن ضربات آزاد تلف نمی‌کردند، شاید با این فکر که فینال با گذشت زمان به سود آن‌ها بچرخد. اما زمان آن‌طور که اسکالونی امید داشت سپری نمی‌شد و سوت پایان نیمه اول با دو شوت از سوی اویارسابال و کوکوریا به صدا درآمد. اسپانیا تیم برتر بود، اما نتیجه ۰-۰ باقی ماند؛ نتیجه‌ای خوب برای مدافع عنوان قهرمانی که در دقیقه ۴۴ لیساندرو مارتنینز را به دلیل مصدومیت از دست داد، آن هم در حالی که اندکی قبل کارت زرد دریافت کرده بود.

فرصت برای تفکر و تنظیم آنچه کار نمی‌کرد وجود داشت، زیرا استراحت بین دو نیمه در نمایش دیگری از فیفا به سبک شوهای آمریکایی، طولانی‌تر از حد معمول به درازا کشید. اسکالونی دکمه ورود پاردس را فشار داد که منجر به تعویض نیکو شد. واکنش زنجیره‌ای این تصمیم، آزادی عمل بیشتر برای انزو فرناندز جهت اضافه شدن به حملات بود؛ نقشی که او در آن یک نیروی واقعی و قابل اتکا است.

اما ورود پاردس نه تنها کنترل توپ بیشتری ایجاد کرد، بلکه کل تیم را با خشونت و شدت بیشتری همراه ساخت. گاهی این شدت از مسیر نادرست هدایت می‌شد، مانند زمانی که او از پشت به رودی که توپ را در اختیار نداشت ضربه زد و به دلیل اعتراض بعدی و هل دادن اولمو در حالی که داور تنها دو متر با او فاصله داشت، کارت زرد گرفت. اسپانیا در این میان با بازی خوب و ایجاد شانس‌ها پاسخ داد، گاهی توسط بائنا یا اولمو و گاهی با ضربات سر فران. و از آن پس، فشار به طور خستگی‌ناپذیری به سمت دروازه دیبو هدایت شد؛ کسی که آرژانتین را در چندین موقعیت که به نظر می‌رسید قطعاً وارد تور خواهند شد، نجات داد.

شوک دقیقه ۱۰۶؛ شلیک فران تورس و فتح دومین ستاره جهان

وقت‌های اضافه پشت در بودند. آرژانتین از صندلی‌های خود نیم‌خیز شده بود و مشتاق باز کردن در بود، در حالی که اسپانیا ترجیح می‌داد از آن دور بماند و از ضربات پنالتی اجتناب کند. بازی خوب سمت لاروخا بود، و بازی خشن متعلق به طرف آرژانتینی بود. این موضوع در دقیقه ۹۳ مشخص شد، زمانی که انزو دومین کارت زرد خود را برای تکل با کف پا روی کوبارسی دریافت کرد. و دوباره در دقیقه ۹۶ که وقت‌های تلف‌شده بود، با تکل دیگری از پاردس که پیش از این کارت زرد داشت، روی فران در لبه محوطه جریمه تکرار شد. اما با این وجود، بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد.

آمارهای تاریخی و شگفت‌انگیز فینال جام جهانی

۲ جام جهانی برای اسپانیا: تیم ملی اسپانیا پس از جام جهانی ۲۰۱۰، دومین عنوان قهرمانی جهان خود را به دست آورد.

۱ گل خورده در کل تورنمنت: اسپانیا در هشت مسابقه خود تنها یک گل دریافت کرد که کمترین میزان گل خورده برای یک قهرمان جهان در تاریخ است.

۳۸ بازی بدون شکست: اسپانیا روند شکست‌ناپذیری خود را به ۳۸ بازی رساند که طولانی‌ترین رکورد تاریخ برای یک تیم اروپایی یا آمریکای جنوبی است.

۱۱ مهار توسط امیلیانو مارتینز: دروازه‌بان آرژانتین بیشترین تعداد مهار (سیو) در یک فینال جام جهانی را از سال ۱۹۶۶ به نام خود ثبت کرد.

۰ شوت توسط آرژانتین در ۹۰ دقیقه: آرژانتین نخستین تیم در تاریخ جام جهانی شد که در طول وقت‌های قانونی یک فینال، حتی یک شوت هم به سمت دروازه حریف نزد.

در آن مسابقه، اسپانیا قوی‌تر و قوی‌تر شد، در حالی که آرژانتینی‌ها مثل فرشته‌ها وقت تلف می‌کردند. و درست زمانی که به نظر می‌رسید بازی ممکن است به پنالتی بکشد، آن کوسه والنسیایى به نام فران تورس ضربه نهایی را وارد کرد. پورو سانتر کرد، نیکو با سر آن را بازگرداند و بازیکن بارسلونا شوت پای چپش را روانه دروازه کرد؛ شوتی که چنان ضربه پای راست اینیستا را تداعی می‌کرد که هنوز ما را به وجد می‌آورد. دومین ستاره روی سینه لاروخا دوخته شود. ما آن را کاملاً عادلانه و با شایستگی به دست آوردیم. با تشکر از لوئیس دلافوئنته و پسران فوق‌العاده‌اش.

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