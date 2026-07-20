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وعده جنجالی ستاره آینده‌دار آلبی‌سلسته پس از اشک‌های نیویورک

«قول می‌دهم این جام را به آرژانتین برگردانم»

«قول می‌دهم این جام را به آرژانتین برگردانم»
کد خبر : 1816030
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نیکو پاز، پدیده جوان تیم ملی آرژانتین، پس از شکست تلخ در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، با انتشار پیامی حماسی و احساسی خطاب به هواداران، ابراز غرور کرد و قول داد در آینده این جام باارزش را برای کشورش فتح کند.

به گزارش ایلنا، مقاومت سرسختانه آرژانتین پس از ۱۰ نفره شدن این تیم به دنبال اخراج انزو فرناندز در وقت‌های تلف‌شده، سرانجام در هم شکسته شد. فران تورس در دقیقه ۱۰۶ گل سرنوشت‌ساز و پیروزی‌بخش را به ثمر رساند تا پیروزی خفیف ۱ بر صفر اسپانیا در نیویورک تثبیت شود. این شکست تلخ و دردناک در وقت‌های اضافه، رؤیای مدافع عنوان قهرمانی را برای کسب دومین جام پیاپی جهان به شکلی دردناک پایان داد.

«قول می‌دهم این جام را به آرژانتین برگردانم»

پیام احساسی ستاره جوان در فضای مجازی

پاز با وجود اینکه این فینال پرتنش را از روی نیمکت تماشا کرد، با مراجعه به اینستاگرام برای روحیه دادن به هم‌تیمی‌هایش، پختگی واقعی خود را نشان داد. این استعداد جوان تاکید کرد که به تلاش و سخت‌کوشی فوق‌العاده هم‌وطنانش ادای احترام کرده و سپس برخوردی متواضعانه و محترمانه نیز با حریف پیروز داشته باشد.

پاز گفت: «امروز بیشتر از هر زمان دیگری به نمایندگی از این کشور، این تیم ملی و بودن در کنار گروهی از افراد فوق‌العاده که برای این پیراهن می‌میرند و در تمام لحظات جان و دلشان را می‌گذارند، افتخار می‌کنم. فقط می‌توانم از آن‌ها تشکر کنم. قول می‌دهم کاملاً تمام توانم را به کار بگیرم تا این جام را به آرژانتین برگردانم. تبریک به اسپانیا و همه اسپانیایی‌ها. آرژانتین، همواره در خوشی‌ها و سختی‌ها.»

«قول می‌دهم این جام را به آرژانتین برگردانم»

فینال جنجالی به زشتی کشیده شد

فینال نیویورک یک جنگ فرسایشی، تاکتیکی و درگیرانه بود که مدام با خطاهای خشن و وقفه عجیب ۲۷ دقیقه‌ای در بین دو نیمه برای برگزاری کنسرت موسیقی افراد مشهور متوقف می‌شد. خارج از زمین مسابقه، اردوگاه اسپانیا بخش‌های زیادی از بازی را از اسلاوکو وینچیچ، داور مسابقه، خشمگین بود و ادعا می‌کرد او در مواجهه با برخی برخوردهای خشن و سنگین از سوی آمریکای جنوبی‌ها بسیار نرم برخورد کرده است.

در حالی که این شکست پایان یک دوره دردناک را برای مدافع عنوان قهرمانی رقم می‌زند، لاروخا با تبدیل شدن به اولین کشوری که به طور هم‌زمان بر فوتبال مردان و زنان جهان حکومت می‌کند، تاریخ‌ساز شد.

«قول می‌دهم این جام را به آرژانتین برگردانم»

نسل جدید، رهبران بازسازی آینده

نرسیدن به حفظ جام قهرمانی احتمالاً روند تغییر نسل را در رختکن لیونل اسکالونی پیش از آغاز دوره تورنمنت بزرگ بعدی سرعت خواهد بخشید. استعدادهای نوظهوری مانند پاز اکنون در شرایطی قرار گرفته‌اند که با تصمیم کادر فنی برای کنار گذاشتن تدریجی برخی بازیکنان باتجربه و خسته، فرصت و میدان بسیار بیشتری برای خودنمایی پیدا خواهند کرد. اولین چالش واقعی آن‌ها این خواهد بود که افکار خود را آرام کرده و دوباره روی پای خود بایستند تا بتوانند به وعده بازگرداندن جام قهرمانی به بوینس آیرس عمل کنند.

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