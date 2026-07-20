به گزارش ایلنا، ماشاریپوف در روزهای گذشته در تهران حضور داشته اما برخلاف سایر بازیکنان در تمرینات گروهی استقلال شرکت نکرده و منتظر تصمیم نهایی باشگاه و کادر فنی بوده است. حالا نتایج ارزیابی‌های پزشکی و بدنی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت او داشته باشد.

در صورت تأیید آمادگی جسمانی این بازیکن، احتمال ماندنش در استقلال افزایش پیدا می‌کند و او می‌تواند به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده اضافه شود و تمرینات خود را آغاز کند.

از سوی دیگر، محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی استقلال و همچنین قرارداد ماشاریپوف با باشگاه، حفظ این بازیکن را به یکی از گزینه‌های مهم مدیران آبی‌پوش تبدیل کرده است. با این حال، تصمیم نهایی منوط به نظر کادر فنی و نتایج تست‌هایی است که امروز از او گرفته خواهد شد.

به این ترتیب، امروز می‌تواند یکی از مهم‌ترین روزها برای تعیین تکلیف هافبک ازبکستانی باشد؛ بازیکنی که در صورت عبور موفق از این مرحله، بار دیگر در ترکیب استقلال دیده خواهد شد.

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