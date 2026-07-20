پایان اردوی ۱۰ روزه مشترک تیمهای ملی جوانان و امید ایران در ترکیه
اردوی ۱۰ روزه مشترک تیمهای ملی فوتبال جوانان و امید ایران در ترکیه به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، اردوی آمادهسازی ۱۰ روزه تیمهای ملی فوتبال جوانان و امید ایران در ترکیه روز سهشنبه به پایان میرسد و اعضای دو تیم پس از حضور در شهرهای قزلچهحمام و قیصریه، به کشور بازخواهند گشت.
این اردو در راستای آمادهسازی برای رقابتهای انتخابی جام ملتهای آسیا و بازیهای آسیایی برگزار شد و شرایط مناسبی را برای بررسی وضعیت فنی بازیکنان در اختیار کادرهای فنی قرار داد.
برگزاری چند دیدار تدارکاتی و فراهم بودن امکانات تمرینی مطلوب، از جمله ویژگیهای این اردو بود. همچنین رویارویی با تیمهای باشگاهی ترکیه، از جمله برخی تیمهای بزرگسال، فرصت مناسبی برای سنجش توانایی بازیکنان در شرایط مسابقه فراهم کرد.
کادرهای فنی تیمهای جوانان و امید در طول این اردو عملکرد ملیپوشان را به دقت زیر نظر داشتند تا ارزیابی جامعتری از وضعیت فنی و آمادگی آنها به دست آورند.
بازیکنان پس از بازگشت به تهران، چند روزی را به استراحت و ریکاوری اختصاص خواهند داد و سپس برنامههای آمادهسازی خود را برای حضور در رقابتهای پیشرو از سر میگیرند.