به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا با هدایت لوئیس دلا فوئنته در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر آرژانتین را شکست داد و برای دومین بار جام قهرمانی را بالای سر برد. این نتیجه هم‌زمان سه طلسم قدیمی جام جهانی را دست‌نخورده باقی گذاشت.

نخستین طلسم به برنده توپ طلا مربوط می‌شود. عثمان دمبله به عنوان آخرین برنده این جایزه همراه فرانسه نتوانست قهرمان جهان شود تا همچنان هیچ بازیکنی در جایگاه دارنده توپ طلا وارد جام جهانی نشود و در پایان همان مسابقات جام قهرمانی را بالای سر نبرد.

طلسم دوم نیز به ملیت سرمربیان قهرمان مربوط است. از نخستین دوره جام جهانی در سال ۱۹۳۰ تاکنون، هیچ تیمی با سرمربی خارجی قهرمان نشده است. لوئیس دلا فوئنته اسپانیایی نیز با قهرمان‌کردن تیم ملی کشورش، این روند تاریخی را ادامه داد.

سومین طلسم از زمان راه‌اندازی رده‌بندی جهانی فیفا در سال ۱۹۹۲ شکل گرفته است. هیچ تیمی که به عنوان صدرنشین رده‌بندی فیفا وارد جام جهانی شده، در همان دوره قهرمان نشده است. آرژانتین نیز در حالی با رتبه نخست وارد جام جهانی ۲۰۲۶ شد که در فینال مغلوب اسپانیا شد و از دفاع از عنوان قهرمانی بازماند.

به این ترتیب، جام جهانی ۲۰۲۶ نیز نتوانست هیچ‌یک از این سه طلسم تاریخی را بشکند.

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