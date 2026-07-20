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سیمئونه به دنبال حفظ نیکو گونزالس؛ اختلاف ۳۰ میلیون یورویی اتلتیکو و یوونتوس

سیمئونه به دنبال حفظ نیکو گونزالس؛ اختلاف ۳۰ میلیون یورویی اتلتیکو و یوونتوس
کد خبر : 1815845
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دیگو سیمئونه خواستار ادامه حضور نیکو گونزالس در اتلتیکومادرید شده، اما درخواست مالی یوونتوس مانع اصلی نهایی‌شدن انتقال این بازیکن است.

به گزارش ایلنا، تازه‌ترین به‌روزرسانی بازار نقل‌وانتقالات نشریه «موندو دپورتیوو» حاکی از آن است که سیمئونه تمایل زیادی به حفظ نیکو گونزالس دارد و این بازیکن آرژانتینی نیز خواهان ادامه فعالیت در ورزشگاه متروپولیتانو است.

گونزالس فصل گذشته به‌صورت قرضی برای اتلتیکومادرید بازی کرد، اما این باشگاه برای دائمی‌کردن قرارداد او باید بار دیگر با یوونتوس وارد مذاکره شود. باشگاه ایتالیایی حاضر نیست این بازیکن را با مبلغی کمتر از ۳۰ میلیون یورو واگذار کند؛ رقمی که اتلتیکومادرید در شرایط فعلی تمایلی به پرداخت آن ندارد.

موضع یوونتوس روشن است؛ در صورتی که پیشنهاد ۳۰ میلیون یورویی دریافت نشود، نیکو گونزالس باید به تورین بازگردد و به قرارداد خود با این باشگاه ادامه دهد. قرارداد او با یوونتوس تا تابستان ۲۰۲۹ اعتبار دارد و ارزش فعلی این بازیکن حدود ۲۲ میلیون یورو برآورد شده است.

در نتیجه، با وجود توافق نظر سیمئونه و گونزالس برای ادامه همکاری، اختلاف مالی میان دو باشگاه همچنان انتقال دائمی این وینگر آرژانتینی را در وضعیت نامشخص قرار داده است.

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