فابیان رویز؛ قهرمانی جهان بدون حتی یک شکست ملی

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر و در وقت‌های اضافه آرژانتین را شکست داد و برای دومین بار قهرمان جهان شد. این قهرمانی، مجموعه افتخارات درخشان فابیان رویز در دو فصل اخیر را کامل کرد.

هافبک ۳۰ ساله پاری‌سن‌ژرمن پیش از این همراه اسپانیا قهرمان یورو ۲۰۲۴ شده بود و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز دو بار متوالی جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را با پاری‌سن‌ژرمن بالای سر برد.

رویز با قهرمانی هم‌زمان در لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی، به پنجمین بازیکن قرن بیست‌ویکم تبدیل شد که در یک فصل به این دو افتخار بزرگ دست پیدا می‌کند. روبرتو کارلوس در سال ۲۰۰۲، سامی خدیرا در سال ۲۰۱۴، رافائل واران در سال ۲۰۱۸ و خولیان آلوارس در فصل ۲۳-۲۰۲۲ پیش از او به این رکورد رسیده بودند.

رکورد مهم‌تر ستاره اسپانیایی به عملکردش در رده ملی مربوط می‌شود. فابیان رویز در ۵۰ بازی ابتدایی خود با پیراهن اسپانیا هیچ شکستی را تجربه نکرده و نخستین بازیکن تاریخ فوتبال است که به چنین آماری دست پیدا می‌کند.

تنها ناکامی او در این دوره، شکست اسپانیا مقابل پرتغال در ضربات پنالتی فینال لیگ ملت‌های اروپا ۲۰۲۵ بود؛ دیداری که پس از تساوی ۲ بر ۲ به ضربات پنالتی کشیده شد و از نظر آماری شکست محسوب نمی‌شود.

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