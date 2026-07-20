طارمی به اردوی المپیاکوس در هلند اضافه شد

به گزارش ایلنا، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته وارد هلند شد و خود را به کادر فنی المپیاکوس معرفی کرد تا در اختیار خوزه لوئیس مندیلیبار قرار بگیرد.

طارمی به دلیل حضور همراه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، نسبت به سایر بازیکنان المپیاکوس از مرخصی بیشتری برخوردار شده بود و به همین دلیل در نخستین بخش اردوی آماده‌سازی این تیم در هلند حضور نداشت.

این مهاجم ایرانی از امروز در تمرینات گروهی المپیاکوس شرکت خواهد کرد و برنامه‌های آماده‌سازی خود برای فصل جدید را دنبال می‌کند.

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