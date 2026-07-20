مرحله نهایی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶؛ معرفی هشت تیم برتر و آغاز رقابتهای حساس در چین
با پایان مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶، هشت تیم راهیافته به مرحله نهایی مشخص شدند تا رقابت برای قهرمانی در نینگبو چین ادامه پیدا کند.
به گزارش ایلنا، مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ با صدرنشینی ژاپن به پایان رسید و تیمهای لهستان، اسلوونی، آمریکا، ایتالیا، ترکیه و اوکراین نیز به ترتیب در رتبههای دوم تا هفتم جدول قرار گرفتند.
این هفت تیم به همراه چین، میزبان مرحله نهایی، ترکیب هشت تیم حاضر در مرحله یکچهارم نهایی را تشکیل میدهند. ترکیه و اوکراین نیز برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شدند جواز حضور در مرحله نهایی لیگ ملتها را کسب کنند.
مرحله نهایی این رقابتها از ۷ تا ۱۱ مرداد در شهر نینگبو چین برگزار میشود و تیمها در مراحل یکچهارم نهایی، نیمهنهایی، ردهبندی و فینال به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
برنامه مرحله یکچهارم نهایی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
ژاپن – چین
لهستان – اوکراین
اسلوونی – ترکیه
ایتالیا – آمریکا