رودری: در سختترین دوره جام جهانی به قهرمانی رسیدیم
بهترین بازیکن جام جهانی 2026 معتقد است اسپانیا در سختترین دوره جام جهانی به قهرمانی رسید.
به گزارش ایلنا، در پایان دیدار فینال بیستوسومین دوره جام جهانی که با برتری یک بر صفر تیم ملی فوتبال اسپانیا مقابل آرژانتین در جدالی 120 دقیقهای و قهرمانی لاروخا همراه شد، کمیته فنی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) رودری را به عنوان بهترین بازیکن این دوره از رقابتها معرفی کرد.
رودری 30 ساله پس از دریافت جایزه توپ طلای جام جهانی گفت: امیدوارم داستان من توسط بازیکنان جوان به عنوان یک الگو در نظر گرفته شود. حتی وقتی دوران حرفهایتان رو به افول است، همیشه میتوانید برگردید.
وی افزود: ما در حال گذراندن یک لحظه باورنکردنی هستیم. تنها چیزی که میخواهم این است که از خدا به خاطر هر آنچه به من داده، تشکر کنم. این تیم از هر نظر فوقالعاده است. ما برای دومین بار قهرمان جهان شدیم. ما در سختترین دوره در تاریخ جام جهانی با شکست دادن آرژانتینی عالی به رهبری لیونل مسی، بهترین بازیکن تاریخ فوتبال، به قهرمانی رسیدیم.
هافبک تیم ملی فوتبال اسپانیا تصریح کرد: این راز تیم ملی اسپانیا است. ما دائماً به دروازه حریف حمله میکنیم و هرگز از جنگیدن دست نمیکشیم و در نهایت، خدا به خاطر این کار به ما پاداش میدهد. ما در طول این مسابقات شجاع بودیم.