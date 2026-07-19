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کوبارسی؛ پدیده جوانی که با جام جهانی تاریخ‌ساز شد

کوبارسی؛ پدیده جوانی که با جام جهانی تاریخ‌ساز شد
کد خبر : 1815737
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پائو کوبارسی با درخشش در ترکیب اسپانیا، جایزه بهترین بازیکن جوان جام جهانی ۲۰۲۶ را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا، پائو کوبارسی جام جهانی ۲۰۲۶ را به بهترین شکل ممکن به پایان رساند و مدافع جوان اسپانیا علاوه بر فتح جام قهرمانی، عنوان بهترین بازیکن جوان مسابقات را نیز به دست آورد.

او در ۱۹ سالگی، هر هشت دیدار اسپانیا را به‌طور کامل به میدان رفت و با احتساب وقت‌های اضافه فینال مقابل آرژانتین، تمام ۷۵۰ دقیقه این تورنمنت را در زمین حضور داشت.

کوبارسی یکی از ستون‌های اصلی خط دفاعی اسپانیا بود؛ تیمی که در هفت مسابقه دروازه خود را بسته نگه داشت و تنها یک گل در کل رقابت‌ها دریافت کرد؛ آماری که بهترین عملکرد دفاعی تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود.

در دیدار فینال نیز اسپانیا به حریف اجازه خلق موقعیت‌های جدی نداد و تنها تعداد اندکی شوت در چارچوب را تجربه کرد تا یک کلین‌شیت دیگر در مهم‌ترین بازی تورنمنت ثبت شود.

مدافع بارسلونا در فینال بار دیگر کیفیت بالای خود را به نمایش گذاشت. او در کنار آیمریک لاپورت، خط حمله آرژانتین متشکل از لیونل مسی، خولیان آلوارس و لائوتارو مارتینس را به خوبی مهار کرد و همچنین با تحت فشار قرار دادن انزو فرناندس، زمینه‌ساز دریافت دومین کارت زرد این هافبک آرژانتینی و ۱۰ نفره شدن مدافع عنوان قهرمانی پیش از آغاز وقت‌های اضافه شد.

کوبارسی همچنین در جریان فینال با ثبت دقت ۹۶ درصدی پاس‌ها و انجام شش دفع موفق توپ، فرماندهی خط دفاعی اسپانیا را در طول ۱۲۰ دقیقه بر عهده داشت و بار دیگر نشان داد چرا یکی از بزرگ‌ترین پدیده‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بوده است.

نمایشی درخشان، آرامش مثال‌زدنی و پختگی فراتر از سن‌ و سال، باعث شد این مدافع ۱۹ ساله نخستین قهرمانی جهان خود را با ثبت عملکردی تاریخی جشن بگیرد؛ عملکردی که بسیاری آن را کم‌نظیر برای بازیکنی در این سن می‌دانند.

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