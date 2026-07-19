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جام جهانی ۲۰۲۶؛

دلافوئنته: به این نسل از بازیکنان تیم ملی اسپانیا افتخار می‌کنم

دلافوئنته: به این نسل از بازیکنان تیم ملی اسپانیا افتخار می‌کنم
کد خبر : 1815736
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سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از قهرمانی تیمش در جام جهانی 2026، از عملکرد شاگردانش تمجید کرد.

به گزارش ایلنا، لوئیس دلافوئنته که شاگردانش در فینال جام جهانی 2026 موفق شدند با ارائه یک بازی خوب و حساب شده، آرژانتین را در جدالی 120 دقیقه‌ای با نتیجه یک بر صفر شکست بدهند و به عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها برسند، پس از این بازی گفت: این نسل از فوتبالیست‌ها الگویی برای ورزش اسپانیا، جوانان و کل کشور هستند. ما با هم قوی‌تر هستیم و نباید در این مورد شکی وجود داشته باشد.

وی افزود: من به این نسل از فوتبالیست‌ها بسیار افتخار می‌کنم. آنها با یک چشم‌انداز روشن بزرگ شده‌اند، به آن وفادار مانده‌اند و بر اساس آن پیشرفت کرده‌اند. آنها نمونه‌ای از اتحاد، کار تیمی و خانواده هستند. آنها فوتبالیست‌های بزرگی با استعداد استثنایی هستند و همراهی‌شان در این سفر برای من افتخار بزرگی بوده است.

سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا تصریح کرد: نتیجه بازی می‌توانست خیلی زودتر مشخص شود. واکنش‌های عالی دیبو مارتینس (دروازه‌بان آرژانتین) مانع از افزایش اختلاف در نتیجه شد. در فینال جام جهانی، همیشه باید بدانید که چگونه رنج می‌برید، حتی وقتی حریف 10 نفره بازی می‌کند. ما یک بار دیگر نشان دادیم که این تیم برای هر موقعیتی آماده است.

اسپانیا در حالی پس از 16 سال فاتح جام جهانی شد و دومین قهرمانی‌اش در این رقابت‌ها را به ثبت رساند که در طول این جام شکستی متحمل نشد و تنها یکبار دروازه‌اش در طول این تورنمنت باز شد.

 

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