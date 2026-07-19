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جام جهانی ۲۰۲۶؛

اسکالونی: رسیدن به فینال سخت بود/ از بازیکنام قدردانی میکنم

اسکالونی: رسیدن به فینال سخت بود/ از بازیکنام قدردانی میکنم
کد خبر : 1815735
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سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین به شکست تیمش مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی 2026 واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی که تیم تحت‌هدایتش در فینال جام جهانی 2026 نتوانست انتظارات را در تقابل با اسپانیا برآورده کند و در حالی که از دقیقه 3+90 این جدال 120 دقیقه‌ای 10 نفره به بازی ادامه می‌داد، با نتیجه یک بر صفر تن به شکست داد و از کسب قهرمانی بازماند، پس از این دیدار گفت: در حال حاضر احساس غم می‌کنم، اما مهمتر از هر چیزی، یک قدردانی ابدی از این بازیکنان دارم؛ چون رسیدن به این مرحله کار بسیار دشواری بود.

وی افزود: ما در پیروزی عالی هستیم و باید در شکست هم عالی باشیم و به یاد داشته باشیم که چه کار کرده‌ایم. ما همه تمام تلاشمان را کردیم. ما باختیم، اما باید دوباره خودمان را جمع و جور کنیم. می‌گویند هیچکس تیم نایب قهرمان را به یاد نمی‌آورد، اما من آن را همیشه به یاد خواهم آورد، چون رسیدن به اینجا واقعاً سخت بود.

 

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