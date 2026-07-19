اسکالونی: رسیدن به فینال سخت بود/ از بازیکنام قدردانی میکنم

به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی که تیم تحت‌هدایتش در فینال جام جهانی 2026 نتوانست انتظارات را در تقابل با اسپانیا برآورده کند و در حالی که از دقیقه 3+90 این جدال 120 دقیقه‌ای 10 نفره به بازی ادامه می‌داد، با نتیجه یک بر صفر تن به شکست داد و از کسب قهرمانی بازماند، پس از این دیدار گفت: در حال حاضر احساس غم می‌کنم، اما مهمتر از هر چیزی، یک قدردانی ابدی از این بازیکنان دارم؛ چون رسیدن به این مرحله کار بسیار دشواری بود.

وی افزود: ما در پیروزی عالی هستیم و باید در شکست هم عالی باشیم و به یاد داشته باشیم که چه کار کرده‌ایم. ما همه تمام تلاشمان را کردیم. ما باختیم، اما باید دوباره خودمان را جمع و جور کنیم. می‌گویند هیچکس تیم نایب قهرمان را به یاد نمی‌آورد، اما من آن را همیشه به یاد خواهم آورد، چون رسیدن به اینجا واقعاً سخت بود.

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