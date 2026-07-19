دستکش طلای جام جهانی ۲۰۲۶ به اونای سیمون رسید

به گزارش ایلنا، اونای سیمون پس از عملکردی کم‌نقص در جام جهانی ۲۰۲۶، جایزه دستکش طلای این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد. سنگربان اتلتیک بیلبائو در پایان دیدار فینال، همزمان با قهرمانی اسپانیا پس از پیروزی یک بر صفر مقابل آرژانتین در وقت‌های اضافه، این جایزه ارزشمند را دریافت کرد.

سیمون در جریان این مسابقات موفق شد هفت بار دروازه خود را بسته نگه دارد؛ آماری که نقش تعیین‌کننده‌ای در دومین قهرمانی تاریخ اسپانیا در جام جهانی داشت و او را شایسته کسب عنوان بهترین دروازه‌بان تورنمنت کرد.

دروازه‌بان اسپانیا همچنین رکوردی تاریخی در جام جهانی به ثبت رساند و پیش از آنکه در دیدار مقابل بلژیک در لس‌آنجلس برای نخستین بار دروازه‌اش باز شود، ۶۵۰ دقیقه متوالی گل نخورد. چارلز دِ کتلاره تنها بازیکنی بود که توانست این رکورد فوق‌العاده را متوقف کند.

اونای سیمون که پیش از آغاز مسابقات درباره حضورش به عنوان دروازه‌بان شماره یک اسپانیا تردیدهایی وجود داشت، با عملکردی مطمئن پاسخ اعتماد لوئیس دلافوئنته را داد.

او در تمام طول رقابت‌ها با واکنش‌های سرنوشت‌ساز و ایجاد آرامش در خط دفاعی اسپانیا، یکی از ستون‌های اصلی قهرمانی لاروخا بود و در نهایت با کسب دستکش طلا، جام جهانی رؤیایی خود را به بهترین شکل به پایان رساند.

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