خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستکش طلای جام جهانی ۲۰۲۶ به اونای سیمون رسید

دستکش طلای جام جهانی ۲۰۲۶ به اونای سیمون رسید
کد خبر : 1815733
لینک کوتاه کپی شد.

دروازه‌بان تیم ملی اسپانیا پس از نمایش‌های درخشان در طول رقابت‌ها، عنوان بهترین گلر جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد.

به گزارش ایلنا، اونای سیمون پس از عملکردی کم‌نقص در جام جهانی ۲۰۲۶، جایزه دستکش طلای این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد. سنگربان اتلتیک بیلبائو در پایان دیدار فینال، همزمان با قهرمانی اسپانیا پس از پیروزی یک بر صفر مقابل آرژانتین در وقت‌های اضافه، این جایزه ارزشمند را دریافت کرد.

سیمون در جریان این مسابقات موفق شد هفت بار دروازه خود را بسته نگه دارد؛ آماری که نقش تعیین‌کننده‌ای در دومین قهرمانی تاریخ اسپانیا در جام جهانی داشت و او را شایسته کسب عنوان بهترین دروازه‌بان تورنمنت کرد.

دروازه‌بان اسپانیا همچنین رکوردی تاریخی در جام جهانی به ثبت رساند و پیش از آنکه در دیدار مقابل بلژیک در لس‌آنجلس برای نخستین بار دروازه‌اش باز شود، ۶۵۰ دقیقه متوالی گل نخورد. چارلز دِ کتلاره تنها بازیکنی بود که توانست این رکورد فوق‌العاده را متوقف کند.

اونای سیمون که پیش از آغاز مسابقات درباره حضورش به عنوان دروازه‌بان شماره یک اسپانیا تردیدهایی وجود داشت، با عملکردی مطمئن پاسخ اعتماد لوئیس دلافوئنته را داد. 

او در تمام طول رقابت‌ها با واکنش‌های سرنوشت‌ساز و ایجاد آرامش در خط دفاعی اسپانیا، یکی از ستون‌های اصلی قهرمانی لاروخا بود و در نهایت با کسب دستکش طلا، جام جهانی رؤیایی خود را به بهترین شکل به پایان رساند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل