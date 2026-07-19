کفش طلای جام جهانی ۲۰۲۶ به امباپه رسید

به گزارش ایلنا، هرچند فرانسه در دیدار رده‌بندی برابر انگلیس شکست خورد و در جایگاه چهارم جام جهانی ۲۰۲۶ ایستاد، اما کیلیان امباپه یک بار دیگر توانست عنوان کفش طلای مسابقات را به نام خود ثبت کند.

مهاجم رئال مادرید با ۱۰ گل و چهار پاس گل، دو گل بیشتر از لیونل مسی به ثمر رساند و در صدر جدول گلزنان ایستاد.

امباپه که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز با ۸ گل آقای گل شده بود، این بار عملکردی درخشان‌تر داشت و با ۱۰ گل، دومین کفش طلای متوالی خود را به دست آورد.

او در این دوره دو گل به سنگال، دو گل به عراق، دو گل به سوئد، یک گل به پاراگوئه، یک گل به مراکش و دو گل به انگلیس زد. تنها در دیدارهای برابر نروژ و اسپانیا موفق به گلزنی نشد؛ هرچند مقابل نروژ دو پاس گل نیز به ثبت رساند.

این ستاره ۲۷ ساله با ۱۰ گل جام جهانی ۲۰۲۶، مجموع گل‌های خود در تاریخ این رقابت‌ها را به ۲۲ رساند؛ آماری که شامل چهار گل در روسیه ۲۰۱۸، هشت گل در قطر ۲۰۲۲ و ۱۰ گل در آمریکا، کانادا و مکزیک ۲۰۲۶ می‌شود.

امباپه با این رکورد، از لیونل مسی با ۲۱ گل عبور کرد و به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را در اختیار گرفت. نکته جالب اینکه او این ۲۲ گل را در ۲۲ مسابقه به ثمر رسانده و به طور میانگین در هر بازی یک گل زده است.

جدول برترین گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶:

۱. کیلیان امباپه (فرانسه)؛ ۱۰ گل

۲. لیونل مسی (آرژانتین)؛ ۸ گل

۳. جود بلینگام (انگلیس)؛ ۷ گل

۴. ارلینگ هالند (نروژ)؛ ۷ گل

۵. عثمان دمبله (فرانسه)؛ ۶ گل

۶. هری کین (انگلیس)؛ ۶ گل

۷. میکل اویارزابال (اسپانیا)؛ ۵ گل

انتهای پیام/