رودری، بهترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، رودری هرناندس با نمایش‌های کم‌نقص خود در جام جهانی ۲۰۲۶، فصل درخشانی را با کسب عنوان بهترین بازیکن مسابقات به پایان رساند. هافبک اسپانیا که نقشی محوری در قهرمانی لاروخا و کسب دومین ستاره این کشور داشت، بار دیگر ثابت کرد که بی‌رقیب‌ترین هافبک دفاعی فوتبال جهان است.

رودری در طول هشت دیدار اسپانیا، مغز متفکر تیم لوئیس دلافوئنته بود؛ بازیکنی که با مدیریت جریان بازی، کنترل ریتم مسابقه و دقت مثال‌زدنی در ارسال پاس‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت تیمش ایفا کرد.

او بیش از هر بازیکن دیگری در تاریخ یک دوره جام جهانی پاس صحیح به ثبت رساند و دقت پاسش نیز از مرز ۹۳ درصد عبور کرد.

البته این جایزه تنها به دلیل آمار فوق‌العاده او نبود. رودری قلب تپنده اسپانیا در میانه میدان بود و با رهبری بازی تیمش، مسیر قهرمانی لاروخا را هموار کرد؛ تیمی که در دیدار نهایی موفق شد آرژانتین را شکست دهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

این هافبک ۳۰ ساله پس از پشت سر گذاشتن یک مصدومیت طولانی‌مدت و در شرایطی که با تردیدهایی درباره آمادگی‌اش راهی جام جهانی شده بود، در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان بار دیگر بهترین نسخه خود را به نمایش گذاشت و علاوه بر کسب مدال قهرمانی، عنوان ارزشمند بهترین بازیکن جام را نیز به دست آورد.

رودری در هر هشت مسابقه اسپانیا از ابتدا به میدان رفت و با ثبت بیش از ۶۵۰ پاس صحیح، رکورد جدیدی در تاریخ جام جهانی بر جای گذاشت. او همچنین با دقت پاس نزدیک به ۹۳ درصد، رکوردهای قبلی خود در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و همچنین رکورد ژاوی هرناندس در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی را پشت سر گذاشت.

در کنار این آمار، رودری با ۱۷۰ پاس صحیح در یک‌سوم هجومی زمین، در صدر فهرست بازیکنان این دوره از مسابقات قرار گرفت تا عملکرد درخشانش با ثبت رکوردهایی تاریخی، بیش از پیش ماندگار شود.

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