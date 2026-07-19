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فینال یک‌طرفه : آمار دیدار اسپانیا - آرژانتین

فینال یک‌طرفه : آمار دیدار اسپانیا - آرژانتین
کد خبر : 1815726
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آمار دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در پایان وقت قانونی، برتری مطلق اسپانیا و نمایش کاملاً تدافعی آرژانتین را نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، فینال جام جهانی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل به وقت‌های اضافه کشیده شد، اما آمار مسابقه از اختلاف چشمگیر عملکرد دو تیم حکایت داشت.

اسپانیا با ۶۶ درصد مالکیت توپ، جریان بازی را کاملاً در اختیار داشت و ۱۵ بار به سمت دروازه آرژانتین شوت زد که ۱۰ ضربه در چارچوب بود. شاگردان لوئیس دلافوئنته همچنین امید گل ۱.۲۰ را به ثبت رساندند و یک موقعیت بزرگ گلزنی ایجاد کردند.

در سوی مقابل، آرژانتین در تمام وقت قانونی حتی یک شوت نیز به سمت دروازه اسپانیا نداشت و امید گل این تیم صفر بود؛ آماری عجیب برای مدافع عنوان قهرمانی در مهم‌ترین مسابقه تورنمنت.

اسپانیایی‌ها ۵۸۳ پاس صحیح با دقت ۹۰ درصد ثبت کردند، در حالی که آرژانتین تنها ۲۶۸ پاس صحیح با دقت ۸۰ درصد داشت. برتری ۹ بر یک اسپانیا در ضربات کرنر نیز فشار مستمر لاروخا روی دروازه حریف را به‌خوبی نشان می‌داد.

آرژانتین در این مسابقه ۱۹ خطا انجام داد و با دفاع فشرده تلاش کرد بازی را بدون گل به وقت‌های اضافه برساند؛ برنامه‌ای که در ۹۰ دقیقه موفق بود، اما در ادامه با گل فران تورس فرو ریخت.

فینال یک‌طرفه : آمار دیدار اسپانیا - آرژانتین

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