به گزارش ایلنا، لیونل مسی در سومین فینال جام جهانی دوران حرفه‌ای خود، تمام دقایق وقت قانونی و اضافه دیدار برابر اسپانیا را در زمین حضور داشت، اما نتوانست مانع شکست آرژانتین و از دست رفتن قهرمانی شود.

کاپیتان آلبی‌سلسته پس از سوت پایان، برای لحظاتی با چهره‌ای مغموم روی زمین نشست و تحت تأثیر شکست در آخرین گام قرار گرفت.

مسی با این حال پس از برخاستن، به سمت بازیکنان اسپانیا رفت و لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، را در آغوش گرفت. او همچنین با دیگر بازیکنان حریف برخوردی دوستانه داشت و قهرمانی آنها را تبریک گفت.

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