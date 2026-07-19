خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش تحسین‌برانگیز مسی پس از شکست؛ آغوش گرم برای لامین یامال

واکنش تحسین‌برانگیز مسی پس از شکست؛ آغوش گرم برای لامین یامال
کد خبر : 1815725
لینک کوتاه کپی شد.

لیونل مسی پس از شکست آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، با وجود ناراحتی عمیق، رفتار محترمانه‌ای با بازیکنان حریف داشت و لامین یامال را در آغوش گرفت.

به گزارش ایلنا، لیونل مسی در سومین فینال جام جهانی دوران حرفه‌ای خود، تمام دقایق وقت قانونی و اضافه دیدار برابر اسپانیا را در زمین حضور داشت، اما نتوانست مانع شکست آرژانتین و از دست رفتن قهرمانی شود.

کاپیتان آلبی‌سلسته پس از سوت پایان، برای لحظاتی با چهره‌ای مغموم روی زمین نشست و تحت تأثیر شکست در آخرین گام قرار گرفت.

مسی با این حال پس از برخاستن، به سمت بازیکنان اسپانیا رفت و لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، را در آغوش گرفت. او همچنین با دیگر بازیکنان حریف برخوردی دوستانه داشت و قهرمانی آنها را تبریک گفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل