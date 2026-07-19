واکنش تحسینبرانگیز مسی پس از شکست؛ آغوش گرم برای لامین یامال
لیونل مسی پس از شکست آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، با وجود ناراحتی عمیق، رفتار محترمانهای با بازیکنان حریف داشت و لامین یامال را در آغوش گرفت.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی در سومین فینال جام جهانی دوران حرفهای خود، تمام دقایق وقت قانونی و اضافه دیدار برابر اسپانیا را در زمین حضور داشت، اما نتوانست مانع شکست آرژانتین و از دست رفتن قهرمانی شود.
کاپیتان آلبیسلسته پس از سوت پایان، برای لحظاتی با چهرهای مغموم روی زمین نشست و تحت تأثیر شکست در آخرین گام قرار گرفت.
مسی با این حال پس از برخاستن، به سمت بازیکنان اسپانیا رفت و لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، را در آغوش گرفت. او همچنین با دیگر بازیکنان حریف برخوردی دوستانه داشت و قهرمانی آنها را تبریک گفت.