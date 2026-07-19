به گزارش ایلنا، در نیمه نخست وقت‌های اضافه دیدار اسپانیا و آرژانتین و در شرایطی که مسابقه بدون گل دنبال می‌شد، نیکو ویلیامز دروازه حریف را باز کرد، اما اسلاوکو وینچیچ گل را به دلیل خطای میکل مرینو روی نیکلاس اوتامندی مردود اعلام کرد.

تصمیم داور اسلوونیایی پس از بررسی کمک‌داور ویدیویی نیز تأیید شد، اما تصاویر تلویزیونی از برخوردی بسیار خفیف میان دو بازیکن حکایت داشت و همین موضوع خشم هواداران اسپانیا در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی را برانگیخت.

هواداران اسپانیایی پس از این صحنه، با سر دادن شعارهایی علیه جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به تصمیم داوری اعتراض کردند و قضاوت‌های این دوره از مسابقات را زیر سؤال بردند.

آلن شیرر، مهاجم سابق تیم ملی انگلیس، نیز با انتقاد از این تصمیم گفت: «این خطا نبود. تنها چیزی که دیده می‌شود، تماس جزئی با انگشتان پای اوتامندی است و چنین برخوردی برای اعلام خطا کافی نیست. اوتامندی این صحنه را بزرگ جلوه داد و داور نیز تحت تأثیر قرار گرفت.»

قضاوت‌های مربوط به دیدارهای آرژانتین در طول مسابقات با واکنش‌ها و تردیدهایی همراه شده بود و برخی هواداران مدعی بودند تصمیمات داوری به سود لیونل مسی و تیم ملی آرژانتین اتخاذ شده است.

با وجود مردود شدن این گل، اسپانیا در دقیقه ۱۰۶ با ضربه فران تورس به گل رسید و با حفظ برتری یک بر صفر، دومین قهرمانی خود در تاریخ جام جهانی را جشن گرفت.

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