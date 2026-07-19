فران تورس؛ قهرمانی که از دل فشارها برخاست
فران تورس با گلزنی در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، اسپانیا را به دومین قهرمانی تاریخش رساند و به قهرمان تازه فوتبال این کشور تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، فران تورس در مهمترین شب دوران حرفهای خود، گل سرنوشتساز اسپانیا را در فینال جام جهانی به ثمر رساند؛ گلی که لاروخا را پس از ۱۶ سال بار دیگر بر بام فوتبال جهان قرار داد.
مهاجم اسپانیایی در سالهای اخیر گاهی بیش از عملکرد فنیاش، به دلیل حواشی زندگی شخصی مورد توجه قرار گرفته بود، اما در گرمای نیویورک ثابت کرد که جایگاهش را باید با نمایشهایش در زمین فوتبال سنجید.
تورس در ماه ژوئن خالکوبی ویژهای به یاد خواهرش، آرنتسکا، روی بدن خود حک کرده بود؛ تصویری از پیتر پن همراه با عبارت «هر جا که باشی» و تاریخ تولد خواهرش. نمادی شخصی که پس از گل قهرمانی اسپانیا، معنایی ویژهتر پیدا کرد.
او در پایان فینالی دشوار، با اشک و شادی قهرمانی را جشن گرفت و صحنهای را رقم زد که برای اسپانیاییها یادآور گل تاریخی آندرس اینیستا در فینال جام جهانی ۲۰۱۰ بود.
تورس پیشتر درباره روزهای سخت خود در بارسلونا گفته بود: «کمک متخصصان باعث شد از مشکلاتی که در بارسلونا داشتم عبور کنم. مردم تصور میکنند همهچیز برای بازیکنان آسان است، اما ما با فشار و انتقادات زیادی روبهرو هستیم.»
او همچنین درباره شرایط روحی خود پس از انتقال به بارسلونا اظهار داشت: «وقتی به بارسلونا آمدم، احساس میکردم در چاهی بیپایان سقوط کردهام، اما بعد متوجه شدم فوتبال یک ورزش گروهی است و باید نگرشم را تغییر دهم.»
گل قهرمانی اسپانیا نقطه اوج همین مسیر دشوار بود؛ مسیری که فران تورس را از روزهای فشار و تردید، به قهرمان جدید فوتبال اسپانیا رساند.