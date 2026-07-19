فینال با جنجال به پایان رسید؛ درگیری بازیکنان اسپانیا و آرژانتین پس از سوت آخر

به گزارش ایلنا، پس از سوت پایان دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶، در حالی که بازیکنان اسپانیا وارد زمین شده و جشن قهرمانی را آغاز کرده بودند، واکنش بازیکنان آرژانتین باعث شکل‌گیری تنش و درگیری میان اعضای دو تیم شد.

در جریان این درگیری، لئاندرو پاردس با گاوی، هافبک اسپانیا، درگیر شد و برخورد میان بازیکنان برای دقایقی ادامه پیدا کرد.

لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، تلاش کرد بازیکنان اسپانیا را از شاگردانش دور کند و مانع گسترش درگیری شود. او در ادامه با لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، دست داد.

پس از پایان تنش‌ها، داور مسابقه پاردس را با کارت قرمز جریمه کرد تا فینال جام جهانی با صحنه‌هایی جنجالی به پایان برسد.

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