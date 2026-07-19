صعود بزرگ اسپانیا بعد از قهرمانی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، اسپانیا در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با گل فران تورس در وقت‌های اضافه، آرژانتین را یک بر صفر شکست داد و پس از ۱۶ سال بار دیگر جام قهرمانی جهان را بالای سر برد.

لاروخا که نخستین قهرمانی خود را در سال ۲۰۱۰ و با غلبه بر هلند کسب کرده بود، اکنون با دو عنوان جهانی به جمع تیم‌های چندقهرمانی این رقابت‌ها اضافه شده است.

برزیل با پنج قهرمانی در سال‌های ۱۹۵۸، ۱۹۶۲، ۱۹۷۰، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲ همچنان پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی محسوب می‌شود.

آلمان با قهرمانی در سال‌های ۱۹۵۴، ۱۹۷۴، ۱۹۹۰ و ۲۰۱۴ و ایتالیا با فتح جام در سال‌های ۱۹۳۴، ۱۹۳۸، ۱۹۸۲ و ۲۰۰۶، هرکدام چهار عنوان جهانی دارند.

آرژانتین نیز با سه قهرمانی در سال‌های ۱۹۷۸، ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ در رتبه بعدی قرار گرفته است. فرانسه با قهرمانی در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۸ و اروگوئه با فتح جام در سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰، هرکدام دو عنوان دارند و اسپانیا نیز اکنون به این جمع پیوسته است.

انگلیس با یک قهرمانی در سال ۱۹۶۶، تنها تیم دیگری است که سابقه فتح جام جهانی را در کارنامه دارد.

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