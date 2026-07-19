صعود بزرگ اسپانیا بعد از قهرمانی در جام جهانی
تیم ملی اسپانیا با شکست آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، دومین قهرمانی تاریخ خود را جشن گرفت و در کنار فرانسه و اروگوئه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، اسپانیا در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با گل فران تورس در وقتهای اضافه، آرژانتین را یک بر صفر شکست داد و پس از ۱۶ سال بار دیگر جام قهرمانی جهان را بالای سر برد.
لاروخا که نخستین قهرمانی خود را در سال ۲۰۱۰ و با غلبه بر هلند کسب کرده بود، اکنون با دو عنوان جهانی به جمع تیمهای چندقهرمانی این رقابتها اضافه شده است.
برزیل با پنج قهرمانی در سالهای ۱۹۵۸، ۱۹۶۲، ۱۹۷۰، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲ همچنان پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی محسوب میشود.
آلمان با قهرمانی در سالهای ۱۹۵۴، ۱۹۷۴، ۱۹۹۰ و ۲۰۱۴ و ایتالیا با فتح جام در سالهای ۱۹۳۴، ۱۹۳۸، ۱۹۸۲ و ۲۰۰۶، هرکدام چهار عنوان جهانی دارند.
آرژانتین نیز با سه قهرمانی در سالهای ۱۹۷۸، ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ در رتبه بعدی قرار گرفته است. فرانسه با قهرمانی در سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۱۸ و اروگوئه با فتح جام در سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰، هرکدام دو عنوان دارند و اسپانیا نیز اکنون به این جمع پیوسته است.
انگلیس با یک قهرمانی در سال ۱۹۶۶، تنها تیم دیگری است که سابقه فتح جام جهانی را در کارنامه دارد.