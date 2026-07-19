حمله تند پرز به پاردس و آرژانتین: مایه شرمساری فوتبال بودند
پرز پس از شکست آرژانتین در فینال جام جهانی، با انتقاد شدید از عملکرد شاگردان لیونل اسکالونی، رفتار برخی بازیکنان این تیم را شرمآور توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اسپانیا نمایش ضعیفی در فاز هجومی داشت و تا دقیقه ۱۱۷ تنها یک شوت به سمت دروازه حریف ثبت کرد. آلبیسلسته در نهایت با گل فران تورس در وقتهای اضافه شکست خورد و جام قهرمانی را به اسپانیا واگذار کرد.
پرز پس از پایان مسابقه، لئاندرو پاردس و دیگر بازیکنان آرژانتین را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: «پاردس مایه شرمساری فوتبال است. رفتار این تیم در زمین واقعاً خجالتآور بود.»
او ادامه داد: «اسپانیا بدون تردید تیم برتر میدان بود، اما عملکرد آرژانتین واقعاً شرمآور بود. با بازیکنانی مانند پاردس، اوتامندی و تاگلیافیکو، شیوه بازی این تیم مایه ننگ فوتبال بود.»
پرز همچنین تأکید کرد آرژانتین در طول مسابقه هرگز نتوانست وارد جریان بازی شود و سبک بازی این تیم، دلیل اصلی ناکامی برابر اسپانیا بود.