حمله تند پرز به پاردس و آرژانتین: مایه شرمساری فوتبال بودند

به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اسپانیا نمایش ضعیفی در فاز هجومی داشت و تا دقیقه ۱۱۷ تنها یک شوت به سمت دروازه حریف ثبت کرد. آلبی‌سلسته در نهایت با گل فران تورس در وقت‌های اضافه شکست خورد و جام قهرمانی را به اسپانیا واگذار کرد.

پرز پس از پایان مسابقه، لئاندرو پاردس و دیگر بازیکنان آرژانتین را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: «پاردس مایه شرمساری فوتبال است. رفتار این تیم در زمین واقعاً خجالت‌آور بود.»

او ادامه داد: «اسپانیا بدون تردید تیم برتر میدان بود، اما عملکرد آرژانتین واقعاً شرم‌آور بود. با بازیکنانی مانند پاردس، اوتامندی و تاگلیافیکو، شیوه بازی این تیم مایه ننگ فوتبال بود.»

پرز همچنین تأکید کرد آرژانتین در طول مسابقه هرگز نتوانست وارد جریان بازی شود و سبک بازی این تیم، دلیل اصلی ناکامی برابر اسپانیا بود.

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