دیبو تا آخرین نفس مقاومت کرد؛ ۱۱ مهار در شب تلخ آرژانتین

به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر مقابل اسپانیا شکست خورد، اما امیلیانو مارتینز یکی از بهترین بازیکنان زمین بود و تا دقایق پایانی، تیمش را در مسابقه نگه داشت.

دروازه‌بان ۳۳ ساله آرژانتین با وجود شکستگی انگشت، ۱۱ واکنش موفق به ثبت رساند و ضربات خطرناک بازیکنانی مانند لامین یامال و دنی اولمو را مهار کرد. این در حالی بود که اونای سیمون، دروازه‌بان اسپانیا، در طول مسابقه نیازی به انجام هیچ مهاری نداشت.

مارتینز علاوه بر عملکرد درخشان درون دروازه، با ۶۲ لمس توپ و ۴۶ پاس، بیشترین آمار را در میان بازیکنان آرژانتین در این دو بخش به نام خود ثبت کرد؛ آماری که نشان می‌داد او نقش مهمی در بازی‌سازی تیمش از عقب زمین نیز داشته است.

با این حال، مقاومت طولانی مارتینز سرانجام مقابل ضربه فران تورس شکست و گل وقت اضافه مهاجم اسپانیا، دومین قهرمانی جهان را برای لاروخا رقم زد.

این شکست برای مارتینز که احتمالاً آخرین جام جهانی خود را تجربه می‌کرد، پایانی تلخ داشت؛ شبی که با وجود درخشش فردی، نتوانست بار دیگر آرژانتین را به قهرمانی برساند.

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