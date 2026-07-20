به گزارش ایلنا، اسپانیا پس از فتح جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۴، با شکست آرژانتین در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ دومین جام جهانی تاریخ خود را به دست آورد و رکوردی کم‌نظیر را تکرار کرد.

پیش از این، آلمان غربی نخستین تیمی بود که به چنین افتخاری دست یافت. این تیم در سال ۱۹۷۲ با پیروزی سه بر صفر مقابل اتحاد جماهیر شوروی قهرمان اروپا شد و دو سال بعد نیز با غلبه دو بر یک برابر هلند، جام جهانی ۱۹۷۴ را فتح کرد.

اسپانیا نیز نخستین بار پس از قهرمانی در یورو ۲۰۰۸ به این رکورد رسید. لاروخا در فینال آن مسابقات با گل فرناندو تورس، آلمان را یک بر صفر شکست داد و سپس در جام جهانی ۲۰۱۰ با گل دیرهنگام آندرس اینیستا مقابل هلند، برای نخستین بار قهرمان جهان شد.

حالا اسپانیایی‌ها پس از قهرمانی در یورو ۲۰۲۴، بار دیگر این مسیر تاریخی را طی کردند و با پیروزی برابر آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، به نخستین تیمی تبدیل شدند که دو بار پس از فتح اروپا، قهرمانی جهان را نیز جشن می‌گیرد.

انتهای پیام/