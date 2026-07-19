به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در دقایق ابتدایی وقت اضافه دیدار نهایی مقابل آرژانتین موفق به گلزنی شد، اما داور مسابقه گل نیکو ویلیامز را به دلیل خطای پیشین میکل مرینو روی نیکلاس اوتامندی مردود اعلام کرد.

بازبینی تصاویر تلویزیونی نشان داد تماس میان دو بازیکن چندان واضح و تأثیرگذار نبوده و همین موضوع، اعتراض شدید بازیکنان و اعضای کادر فنی اسپانیا را به همراه داشت. تحلیلگران داوری نیز این تصمیم را بحث‌برانگیز و غیرقابل توجیه ارزیابی کردند.

بازیکنان اسپانیا و لوئیس دلافوئنته، سرمربی این تیم، از داور خواستند صحنه را شخصاً از طریق مانیتور کنار زمین بازبینی کند، اما این درخواست نتیجه‌ای نداشت و تصمیم اولیه پابرجا ماند.

آرژانتین که از دقایق پایانی وقت قانونی با یک بازیکن کمتر به کار ادامه می‌داد، در وقت اضافه تحت فشار شدید اسپانیا قرار گرفت. لاروخا حملات متعددی را روی دروازه حریف طراحی کرد، اما امیلیانو مارتینز با چند واکنش مؤثر مانع از گلزنی اسپانیایی‌ها شد.

با وجود این تصمیم جنجالی، اسپانیا در ادامه وقت اضافه به گل رسید و با پیروزی یک بر صفر، دومین قهرمانی خود در جام جهانی را جشن گرفت.

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