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غیبت عجیب لائوتارو در فینال؛ دلیل نامشخص غیبت ستاره آرژانتین

غیبت عجیب لائوتارو در فینال؛ دلیل نامشخص غیبت ستاره آرژانتین
کد خبر : 1815715
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لائوتارو مارتینز با وجود درخشش در مرحله نیمه‌نهایی، در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اسپانیا حتی یک دقیقه هم به میدان نرفت؛ تصمیمی که انتقاد گسترده هواداران آرژانتین و اینتر را به همراه داشت.

به گزارش ایلنا، لائوتارو مارتینز که در دیدار نیمه‌نهایی مقابل انگلیس یکی از چهره‌های مؤثر آرژانتین بود، در بازی نهایی برابر اسپانیا تمام دقایق مسابقه را از روی نیمکت دنبال کرد و از سوی لیونل اسکالونی فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد.

سرمربی آرژانتین در نیمه نخست، پس از مصدومیت لیساندرو مارتینز، نیکلاس اوتامندی را به زمین فرستاد و در ادامه نیز تغییرات دیگری در ترکیب انجام داد، اما نام لائوتارو در میان بازیکنان جانشین قرار نگرفت.

در شرایطی که اسپانیا کنترل مسابقه را در اختیار داشت و آرژانتین برای گلزنی با مشکل روبه‌رو بود، اسکالونی ترجیح داد از حضور همزمان سه مهاجم استفاده نکند. اخراج انزو فرناندز و ۱۰ نفره شدن آرژانتین نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد و برنامه‌های هجومی این تیم را محدود ساخت.

لائوتارو در نهایت بدون حضور در زمین، شکست یک بر صفر آرژانتین در فینال را تماشا کرد؛ اتفاقی که با واکنش‌های تند و پرسش‌های فراوان هواداران آرژانتین و اینتر در شبکه‌های اجتماعی همراه شد.

 

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