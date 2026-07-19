لیست کامل قهرمانان جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی برگزار شد، پس از تساوی در وقت قانونی، در وقت‌های اضافه با نتیجه یک بر صفر آرژانتین را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

این دومین قهرمانی اسپانیا در تاریخ جام جهانی است. لاروخا پیش از این در سال ۲۰۱۰ و در آفریقای جنوبی، با پیروزی مقابل هلند برای نخستین بار قهرمان جهان شده بود.

اسپانیا با دومین قهرمانی خود، به جمع کشورهای دو قهرمانی پیوست و اکنون در کنار فرانسه و اروگوئه قرار دارد. در جدول پرافتخارترین تیم‌های تاریخ جام جهانی، برزیل با پنج قهرمانی در صدر است، آلمان و ایتالیا هر کدام چهار عنوان دارند و آرژانتین نیز با سه قهرمانی در رتبه بعدی قرار گرفته است.

فهرست کامل قهرمانان جام جهانی به شرح زیر است:

۱۹۳۰: اروگوئه

۱۹۳۴: ایتالیا

۱۹۳۸: ایتالیا

۱۹۵۰: اروگوئه

۱۹۵۴: آلمان غربی

۱۹۵۸: برزیل

۱۹۶۲: برزیل

۱۹۶۶: انگلیس

۱۹۷۰: برزیل

۱۹۷۴: آلمان غربی

۱۹۷۸: آرژانتین

۱۹۸۲: ایتالیا

۱۹۸۶: آرژانتین

۱۹۹۰: آلمان غربی

۱۹۹۴: برزیل

۱۹۹۸: فرانسه

۲۰۰۲: برزیل

۲۰۰۶: ایتالیا

۲۰۱۰: اسپانیا

۲۰۱۴: آلمان

۲۰۱۸: فرانسه

۲۰۲۲: آرژانتین

۲۰۲۶: اسپانیا

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