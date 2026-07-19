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دیبو تنها بازمانده آرژانتین؛ شب کابوس‌وار لیونل مسی و پاردس

دیبو تنها بازمانده آرژانتین؛ شب کابوس‌وار لیونل مسی و پاردس
کد خبر : 1815713
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تیم ملی آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ با نمایشی کم‌رمق مقابل اسپانیا شکست خورد و در شبی که بیشتر بازیکنانش عملکردی ناامیدکننده داشتند، تنها امیلیانو مارتینز درخشید.

به گزارش ایلنا، آرژانتین در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر برابر اسپانیا شکست خورد و نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. آلبی‌سلسته در بیشتر دقایق مسابقه عقب نشست و در فاز هجومی نیز نشانی از تیم قهرمان دوره قبل نداشت.

آمار نهایی مسابقه برتری کامل اسپانیا را نشان می‌داد؛ لاروخا ۲۰ بار به سمت دروازه آرژانتین شوت زد، در حالی که شاگردان لیونل اسکالونی تنها دو تلاش برای گلزنی داشتند. در میان بازیکنان آرژانتین، امیلیانو «دیبو» مارتینز با واکنش‌های متعدد خود بارها مانع فروپاشی تیمش شد و بهترین بازیکن آلبی‌سلسته در این فینال بود.

در خط دفاع، ناهوئل مولینا نمایش ضعیفی داشت و در صحنه گل قهرمانی اسپانیا نیز نتوانست وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد. با این حال، لیساندرو مارتینز و دیگر مدافعان آرژانتین در بخش‌هایی از مسابقه با دفع حملات متوالی حریف، تیمشان را در جریان بازی حفظ کردند.

انزو فرناندز یکی از ضعیف‌ترین بازیکنان آرژانتین بود. او با دریافت دو کارت زرد از زمین اخراج شد و تیمش را در وقت‌های اضافه ۱۰ نفره کرد؛ اتفاقی که فشار اسپانیا را افزایش داد و شرایط را برای مدافع عنوان قهرمانی دشوارتر ساخت.

لئاندرو پاردس نیز پس از ورود به زمین نتوانست تأثیر مثبتی داشته باشد. بازی خشن، خطاهای متعدد و دریافت کارت زرد باعث شد او نیز یکی از چهره‌های ناامیدکننده آرژانتین در این مسابقه باشد.

آرژانتین در نهایت به دلیل ناتوانی در خلق موقعیت و ضعف محسوس در حمله، جام قهرمانی را به اسپانیا واگذار کرد و پس از قهرمانی سال ۲۰۲۲، این بار تنها با مدال نقره از مسابقات کنار رفت.

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